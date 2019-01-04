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Sürücülerinin dikkatine: Bu yollara dikkat!

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Sürücülerinin dikkatine: Bu yollara dikkat!
Sürücülerinin dikkatine: Bu yollara dikkat!

Iskele bölgesinde yağmur sonrası 3 noktadaki sıkıntı aynen devam ediyor.
Kalecik – Tuzluca kavşakları arasında kalan yol trafik akışına kapalı. Ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor.

Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yol kapalı trafik köy içinden alternatif yoldan veriliyor

Boltaşlı dan deniz sahiline giden yol tamamem göçtügunden yol tamamen trafiğe kapalı.

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Kıbrıs Gazetesi ışıkları ileAlpet Benzin istasyonu önündeki trafik ışıklarındaki arıza dün itibariyle giderildi. Trafik akışı normale döndü.

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