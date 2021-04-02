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Sürücünün 425 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Gönyeli Boğaz Anayolu 1-2 Km arasında bugün saat 16.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında sürücü Liudmila Şeremet’in 425 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Sürücünün 425 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre,Gönyeli Boğaz Anayolu 1-2 Km arasında bugün saat 16.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında sürücü Liudmila Şeremet’in 425 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Gönyeli istikametine doğru 425 mg alkollü içki tesiri altında seyreden 32 yaşındaki Liudmila Şeremet yönetimindeki NR 263 plakalı araç ile dikkatsizce sağa meyilli viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç toprak sete çarparak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

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