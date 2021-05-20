Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam 21:30 raddelerinde Çamlıbel-Güzelyurt anayolunun 3-4 kilometreleri arasında Güzelyurt istikametine dikkatsizce seyreden Güzelyurt’da sakin Atay ŞIKBAŞ (E-33) yönetimindeki PF 907 plakalı Volkswagen Polo marka araç sürücüsünün sola meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetderek yolun solundan yoldan çıkıp servi ağacına çarpıp sol yan kısmının üzerine yan yatarak durmuştur.
Kazada yaralanan Atay ŞIKBAŞ Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alınmıştır.
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