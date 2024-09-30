Sürücüye çekirdek çitleyip yola atmaktan 34 bin TL ceza!

Gönyeli’de trafikte çekirdek çitleyip kabuklarını yola atan sürücü Furkan Bozan’a, bir haber platformunda paylaşılan görüntüleri sonrası 33 bin 926 TL ceza yazıldı.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi, duruma müdahale ederek Bozan’a 33 bin 926 TL ceza yazdı.
Gönyeli’de trafikte çekirdek çitleyip kabuklarını yola atan sürücü Furkan Bozan’a, bir haber platformunda paylaşılan görüntüleri sonrası 33 bin 926 TL ceza yazıldı.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi, duruma müdahale ederek Bozan’a 33 bin 926 TL ceza yazdı.
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