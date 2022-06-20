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Sürülerin görkemli yolculuğu

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Bitlis'te koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu drone ile görüntülendi. Ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.
Sürülerin görkemli yolculuğu

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü'ndeki çobanlar, binlerce koyunu, tarlalardaki ekinlerin zarar görmemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden yürütüyor.

Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, gün batımına doğru Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor.

GÜN BATIMI EŞSİZ MANZARALAR ORTAYA ÇIKARIYOR

Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı'na gidip gelirken 15 kilometrelik yol yürüyor.

Sürülerin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor. 

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