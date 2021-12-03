Sururi: Engel Olmayalım, Engelleri Kaldıralım

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Günümüzde dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunuyor ancak tüm insanlar engelli adayıdır.

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Günümüzde dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunuyor ancak tüm insanlar engelli adayıdır. Bedensel engeller engelliler için aşılamayacak engel değildir. Engelliler için en büyük engel toplumun koyduğu engellerdir. Yani bizleriz.

Yurdumuzda engelli yaşamı kolaylaştırmak ve çağdaş programlar yapmak devletin başlıca görevidir. Ancak hükümet edenlerin bu konudaki yetersizliği ve vizyonsuzluğu nedeniyle sorunların çözülmesinde zafiyetler yaşanmaktadır. Özellikle özel eğitimde çağdaş koşulların yaratılması gerekmektedir.

En büyük engel, engellemektir. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa etmemiz mümkündür. Dünya 3 Aralık Engelliler Günü kutlu olsun.