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Sürüş ehliyeti sınavları 23 Mart’a kadar durduruldu

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, koronavirüsün KKTC’de yayılmasını önlemek amacıyla, sürüş ehliyeti sınavlarının 23 Mart’a kadar durdurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı
Sürüş ehliyeti sınavları 23 Mart’a kadar durduruldu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) KKTC’de yayılmasını önlemek amacıyla, sürüş ehliyeti sınavlarının 23 Mart’a kadar durdurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “yeni tip koronavirüsün (Covid-19) KKTC’de yayılmasını önlemek amacıyla, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara paralel olarak ve soför okullarının talepleri üzerine, tüm sürüş ehliyeti sınavlarının 23 Mart 2020 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştır” denildi.

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