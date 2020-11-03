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Sürüş Ehliyeti Sınavları ve Ehliyet yenileme kısa süreliğine yapılamayacak

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Sürüş Ehliyeti Sınavları ve Ehliyet yenileme kısa süreliğine yapılamayacak
Sürüş Ehliyeti Sınavları ve Ehliyet yenileme kısa süreliğine yapılamayacak

28 Ağustos 2020 tarihli 163 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan;

1. Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü

2. Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar Tüzüğü

3. Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Tüzüğü

4. Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü

 

çerçevesinde altyapı çalışmaları tüzüklerin yürürlüğe giriş tarihi ile aynı paralellikte tamamlanaması nedeniyle tüzüklerin uygulanması ile ilgili eksiklikler ortaya çıkmış durumdadır. Geride bıraktığımız süre zarfında ülke tarihinde belki de ilk defa tecrübe etmekte olduğumuz seçim yasakları dönemi, hükümet boşluğu, Bakanlar Kurulu’nun toplanamaması gibi etkenler bu yöndeki değişiklikleri hayata geçirme noktasında engel teşkil ettiğinden, ilgili tüzüklerin yürürlük durumlarını değiştirme imkânı kalmamıştır.

 

Bu çerçevedeki yasal düzenlemeler yapılana kadar geçecek süre zarfında;

 

1. Yeni sürüş ehliyeti sınavları

2. Mevcut sürüş ehliyet yenilemeleri

 

Kısa ve geçici bir süre yapılamayacaktır.

 

Bu gecikmeden dolayı doğabilecek her türlü sıkışıklık ve birikmenin önlenmesi yönünde gerekli tedbirler alınmış olup, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına gerekli adımlar atılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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