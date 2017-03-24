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Survivor 2017’de kavga çıktı. Berna ihtar bile almadı

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Survivor 2017’de kavga çıktı. Berna ihtar bile almadı
Survivor 2017'de gerginlik tavan yaptı ve şok bir kavga çıktı. Adada Ünlüler Takımı'nda kavga patlak verdi. Berna ve Elif bir anda birbirine girdi.

Survivor’da beklenmedik kavga herkesi şoke etti. Yarışmada zaman zaman yaşanan gerginliklerden biri bu defa Gönüllüler Takımı’nda patlak verdi. İşte o gerilimle ilgili detaylar:

Gönüllüler Takımı’nda Berna ve Elif birbirinin üzerine yürüyüp kavga etti. Gözler Acun Ilıcalı’ya çevrildi. Berna, neredeyse bütün takımla kavga etti. Önce Ogeday’ı itti ardından da Elif’le tartıştı ikili birbirine girdi.

ACUN’UN KURALINI ÇİĞNEDİLER

Berna ve Elif’in fiziksel temaslı kavgasını takım arkadaşları zor ayırdı. Ancak taraflardan Berna’nın ihtar bile almaması dikkat çekti. Acun Ilıcalı her fırsatta yarışmacıları birbirlerine yönelik fiziksel temasta bulunmamaları konusunda uyarsa da bu konuyu ihtarsız bırakması dikkat çekti ve akıllara bir kez daha ‘Kavga çıkaran isimler Reyting uğruna korunuyor mu?’ sorusunu getirdi. 

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