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Survivor 2017'nin son bölümünde ödül oyununu kim kazandı?

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Survivor 2017'nin son bölümünde ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2017'de kim elenecek? sorusunun cevap bulacağı son gün öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı ödül ve sembol oyunları için karşı karşıya geldi.

Survivor'ın son bölümünde kuru fasulye ödül oyununu ünlüler takımı sembol ödül oyununu ise erkeklerde İlhan Mansız kazandı. Son bölümde Gökhan'ın sağlık durumu nasıl? sorusu da yanıt buldu. Gökhan adaya dönerek oyunlara katıldı. Survivor'da yarın oynanacak ödül oyunları sonrası veda konseyi yapılacak. Elemeye kalan Sabriye, Adem, Tarık ya da Çılgın Sedat'tan en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek. İşte bu hafta Survivor'da yaşananlar...

Survivor'da nefesler tutuldu veda konseyi bekleniyor. Son bölümde ünlüler takımı ile gönüllüller takımı kuru fasulye ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

 

İki takım arasındaki kuru fasulye ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Sembol ödül oyununun galibi ise erkeklerde İlhan oldu.

 

Survivor'da veda konseyi öncesi ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunlarında karşı karşıya gelecek ve ardından elemeye geçilecek. Sabriye, Adem, Tarık ya da Çılgın Sedat'tan en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek.

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