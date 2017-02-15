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Survivor 2017'ye Veda Eden İsim Belli Oldu!

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Survivor 2017'ye Veda Eden İsim Belli Oldu!
Survivor 2017'de Gönüllüler takımından 5 adayın çıktığı eleme konseyinde, yarışmaya veda eden isim belli oldu..

Survivor 2017'de haftanın elenen ismi belli oldu. Gönüllüler takımından 5 adayın çıktığı eleme konseyinde, yarışmaya veda eden isim Yiğit oldu.

EN ÇOK GÖKHAN'IN İSMİ YAZILDI

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı kendi aralarında yaptıkları oylamanın ardından haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. En çok ismi yazılan Gökhan haftanın dördüncü eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Eser ise, beşinci eleme adayı olarak konseyde Elif'in ismini söyledi.

YİĞİT ADAYA VEDA ETTİ

Böylece gönüllüler takımından elemeye kalan isimler Eser, Elif, Erdi, Yiğit ve Sadin oldu. Survivor'da bu hafta kimin eleneceği ise Salı akşamı yayınlanan bölümde belli oldu. Gelen SMS sonuçlarına göre Yiğit adaya veda etti.

 

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