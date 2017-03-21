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Survivor Adem'den Sabriye'ye: Yazıklar olsun, nankör!

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Survivor Adem'den Sabriye'ye: Yazıklar olsun, nankör!
Survivor 2017'de ünlüler takımından Adem ve Sabriye çok sert şekilde kavga etti. Adem'in "Yazıklar olsun! Nankör!" sözleri üzerine ikili arasındaki ipler tamamen koptu

Survivor 2017'nin fragmanını izleyenler bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. Fragmanda Sabriye ve Adem'in kavga ettiklerini gören izleyiciler asıl şaşkınlığı Adem'in Sabriye için sarf ettiği sözleri duyunca yaşadı.

 
"SENİN İÇİN HERKESİ KARŞIMA ALDIM NANKÖR!"
 
Adem, Sabriye'ye "Yazıklar olsun sana! Sana geldiğim günden beri bakıyorum. Senin için herkesi karşıma aldım. Nankör!" dedi.

 
Sabriye'de tartışma sonrası yaptığı değerlendirmede; "Kimseye muhtaç değilim. Yalnız takılmayı düşünüyorum!" diyerekAdem'le resmen ipleri kopardı.
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