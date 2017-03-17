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'Survivor All Star'a o isim mi katılacak?

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'Survivor All Star'a o isim mi katılacak?
Acun Ilıcalı'nın geçen hafta Survivor konseyinde "All Star yapmam için baskı yapıyorlar" şeklindeki açıklamasının ardından, Ümit Karan'ın sarf ettiği sözler acaba 2018'de yayınlanması planlanan 'All Star yarışmacılarından biri mi olacak?' sorusunu akıllar

Her sezon ekranlara damga vuran yarışma programı Survivor, tüm hızıyla devam ederken Acun Ilıcalı, geçen gün “Survivor All Star” yapacağını duyurdu. Ilıcalı’nın “İleride, ne zaman yapacağımız belli olmaz. ‘Önümüzdeki sene All Star yap’ diye baskı var. Hızlar acayip derecede arttı.” açıklaması heyecan yarattı.

YARIŞMACILARDAN BİRİ ÜMİT KARAN OLABİLİR Mİ?

Mücadelenin ve heyecanın en üst seviyeye çıktığı Survivor All Star’da kimlerin yarışacağı merak konusu oldu. Survivor Panaroma’ya konuk olan Ümit Karan’ın sözleri ise yarışmaya göz kırptığını gösterdi. Sunucu Hakan Hatipoğlu’nun “Kaptan sen vücut çalışıyor musun bu aralar? Sanki Survivor All Star var da ona hazırlanıyormuşsun gibi hissettim.” sözlerine Karan “Hazırlanıyorum.” diyerek karşılık verince “İlk yarışmacı Ümit Karan mı?” sorusu akıllara geldi.

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