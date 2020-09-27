Survivor Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı 15 milyon yorumla rekor kırdı

Survivor 2020 finalistlerinden Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı 15 milyon yoruma ulaşarak rekor kırdı. Yağcı, 15 milyon yorum alan paylaşımı için, hikayeler kısmında sevenlerine teşekkür etti.

Survivor Barış Murat Yağcı, Survivor'ın ardından da konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören Yağcı'nın Survivor'a katılırken yaptığı paylaşım, 10 milyon yorum alarak dünya rekoru kırmıştı.

Ünlü oyuncu hayranları tarafından Survivor'a katılırken yaptığı paylaşımla 9,9 milyonluk yorum ile dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'i ve dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa'yı geçerek rekor kırmıştı.

15 MİLYONA ULAŞTI

Survivor Barış'ın dünya rekoru kıran paylaşımı 15 milyon yorum aldı. Sosyal medya hesabından sevenlerine bunun duyurusunu yapan Barış, 15 milyon yorum için teşekkür etti.

Survivor Barış, yarışmaya giderken şu paylaşımı yapmıştı:

"Evet, nereden başlayacağımı bilmeden yazmaya çalışacağım. Öncelikle bende emeği olan bana hep destek olan değer veren aileme, dostlarıma ve hep yanımda olan fanlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hayatımda yeni bir sayfa açmak ve tarih yazmak için uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Yaşayacağım tüm zorlukların bilincindeyim."

"Bugüne kadarki oyunculuk kariyerimin altında kalan Barış’ı yani gerçek beni tanıyacağınız için çok mutluyum. Dominik’te tarihi birlikte yazacağımıza eminim. Uzun bir süre sonra Kıbrıs’ta görüşmek dileği ile herkesi öpüyorum, hakkınızı helal edin lütfen. İyi ki varsınız. Birlikte başaracağız, bana inancınızı ve desteğinizi hep biliyor ve hissediyorum. Saygı ve sevgiyle kalın."