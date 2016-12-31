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‘Survivor Taner’ gözaltında

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‘Survivor Taner’ gözaltında
‘Survivor Taner’ gözaltında'Survivor' yarışmasındaki olağandışı hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, önceki gece yine bir skandala imza attı.

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre, yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul'da çeşitli olaylara adı karışan Taner, bir simitçide alıkoyduğu genç bir kızın şikâyeti üzerine gözaltına alınınca polisin elinden kaçmaya teşebbüs etti. Taner'in kaçması üzerine bölgedeki polisler alarma geçti.

Taner, İstiklal Caddesi'nde sivil Güven Timi ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Taner, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi. Sivil polislerin, Taner'i görüntülemek isteyen gazetecileri tartaklaması ise büyük tepki topladı

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