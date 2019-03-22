Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı istismar ettiği iddia edilen kişi: Enerji yüklemedim

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı, ‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci sen olacaksın’ diyerek defalarca istismar ettiği belirtilen Bay İ., "Gelemem müsait değilim diyordum. Ecem uçak biletimi alıp çağırıyordu. Bazen 2-3 hafta kalıyordum. Levent'te iki AVM'de birlikte görüntülerimiz var. Eğer bu istismarsa bunlar mümkün mü?" dedi.

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı, ‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci sen olacaksın’ diyerek defalarca istismar ettiği belirtilen Bay İ., Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlandı.

Kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak konuşan Bay İ., şunları söyledi:Gelemem müsait değilim diyordum. Ecem uçak biletimi alıp çağırıyordu. Bazen 2-3 hafta kalıyordum. Levent'te iki AVM'de birlikte görüntülerimiz var. Eğer bu istismarsa bunlar mümkün mü? İsterseniz siz buna sevgili deyin, isterseniz demeyin. Benim mesleğim eğitmenlik. Survivor'dan dönünce beklediği şöhrete ulaşamayınca bunlar oldu. Bunu ispat etsin Taksim Meydanı'nda… Bana iftira atıldı. Ben de dava açtım, benim de ailem var. Sarmaş dolaş fotoğraflarım var. Enerji yüklemedim. Haberleri ben yaptırmadım. Asıl şikayetçi olan benim."

'BEN ÇOK GÜZEL KANDIRILDIM'

Bay İ.'nin sözlerine ise Karaağaç, "Açıklamalarının tamamı külliyen yalan. Kendisiyle gönül ilişkim olmadı. Rol yapıyor. Ben çok güzel kandırıldım. Ben çok güzel kandırıldım. Açık açık anlatamadığım bir olay yaşadım" yanıtını verdi.