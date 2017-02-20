Survivor'a kim katıldı, kimler elemeye kaldı

Survivor'da elemeye kim kaldı? sorusunun cevabı son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunuyla belli oldu

Survivor'da ünlüler ile gönüllüleri karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyunu gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Furkan Kızılay kazandı. Eleme konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Berna Öztürk ile Furkan'ın isminin verdiği Şahika Ercümen elemeye kaldı. Böylece veda konseyine kalan Çılgın Sedat, Sabriye, Berna ve Şahika'dan en az SMS oyunu alan beşinci haftada Survivor'dan elenecek.

Survivor'ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Elemeye konseyine kalacak 2 kişinin daha belirleneceği dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmaz oyununu ise Furkan Kızılay kazandı.

Eleme konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Berna ile Furkan'ın adını verdiği Şahika Survivor'da elemeye kaldı.

Bugün oynanacak ödül oyunundan sonra salı günü veda konseyi yapılacak. Böylece Çılgın Sedat, Sabriye, Berna ve Şahika'dan en az oyun alan Survivor'dan elenecek.

ESER WEST YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Survivor'ın beşinci haftasında cuma günü yapılan acil ada konseyinde Acun Ilıcalı, açlığa dayanamadığı için kendi isteğiyle Survivor'dan ayrılan Eser West'in yerine Gözaltı yarışmasının ikincisi Bulut Özdemiroğlu'un gönüllüler takımına katıldığını açıkladı. Bulut; 5 yıldır Survivor olmayı hedeflediğini, şampiyon olarak hayalini gerçekleştirmeye geldiğini söyledi.

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BULUT ÖZDEMİROĞLU

28 yaşında olan Bulut Özdemiroğlu, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Hasan Özdemiroğlu'nun oğludur.

Bloggerlık ve kreatif içerik üreticiliği yapan yarışmacı, Beykent Üniversitesi Grafik Dizayn bölümünde eğitim gördükten sonra uzun yıllar Sakaryaspor ve Fenerbahçe alt yapılarında futbol oynadı.

Üniversite yıllarında basketbol oynayan Bulut Özdemiroğlu, son yıllarda crossfit sporuyla ilgileniyor.