Survivor’a veda eden Sadin’den ilk açıklama

Survivor'da geçen hafta Gönüllüler takımından Sadin, adaya veda etti. Yarışmadan elenen Sadin eski takım arkadaşları hakkında ilginç açıklamalarda bulundu

Ekranların en çok izlenen ve her bölümü ayrı heyecan yaratan Survivor’da bu hafta, yarışmaya sonradan dahil olan Sadin, en az SMS alarak elendi. Pehlivan güreşçisi ve beden eğitimi öğretmeni olan Sadin eleme sonrası kamera karşına geçti ve ilginç açıklamalarda bulundu.

“BENİ DIŞLADILAR”

Adaya sonradan dahil olan Sadin, Gönüllüler takımından birçok kişinin kendisini dışladığını belirtirken performansının zamanla iyi olmasına rağmen adının yazılmasına şaşırdığını söyledi. Adada kalmayı en az hak eden isimlerin Gökhan, Burçak, Elif ve Bulut olduğunu dile getiren Sadin bu yarışmacılardan daha iyi olduğunu açıkladı.

“HEPSİ YAPMACIK VE ROL YAPIYORLAR”

“Survivor’da şampiyonluk adayın kim?” sorusuna Sadin, Erdi, Volkan ve Anıl’ın ismini verdi. Diğer yarışmacılar için de değerlendirmede bulunan eski yarışmacı, hiçbirinin olduğu gibi davranmadığını, hepsinin yapmacık olduğunu ve rol yaptığını iddia etti.