Survivor’da birleşme partisine kimler gitti?

Survivor 46. bölümü dün akşam yayınlandı. Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler sembol oyunu için karşı karşıya geldiler. Sembolü kazanan bir kadın bir erkek birleşme partisine doğrudan gitmeye hak kazandı. Peki, birleşme partisine kimler gitti?

Survivor, son bölümde erkeklerde Furkan kızlarda ise Tuğçe sembol oyununu kazanarak hem 2 hafta boyunca dokulmazlık elde etti hem de birleşme partisini garantiledi. Sembol sahipler tavuk-pilav ödülünü ve Türkiye-Finlandiya maçını seçtikleri 3 arkadaşlarıyla paylaştı.

Survivor son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları; Tavuk-pilav ve Türkiye-Finlandiya maçını izleme ödüllü sembol oyununda karşı karşıya geldi.

2 kişinin birleşme partisine gitmeyi garantilediği mücadelede sembol ödülü olanlar fazladan 3, olmayanlara ise 1 hak ile yarıştı.

Aynı zamanda 2 hafta boyunca dokunulmazlık hakkı kazandıran ve birleşme partisi sonrası sembol ödüllerin devam etmesini sağlayan yarışmada sembol oyunu erkeklerde Furkan kazandı.

Kazananın ödülü 3 kişiyle paylaştığı sembol oyununu kızlardaki galibi ise Tuğçe oldu. Furkan ödülü İlhan ve Sema ve Sabriye ile paylaştı. Sabriye, Adem olmadan ödül paylaşmayı reddedince Furkan ödül için Pınar'ı seçti. Tuğçe ise ödülü Burçak, Elif ve Anıl'la paylaştı.

SABRİYE’DEN BOMBA İTİRAF

Survivor’ın ünlüler takımında mücadele eden Sabriye, aç kaldığı zaman aklına garip şeyler geldiğini böcek ve kertenkele bile yemeyi düşündüğünü itiraf etti.

ŞAHİKA “YOSUN YİYORUM” DEDİ

Sabriye, Adem ve Şahika ile sohbet ederken bir ara açlıktan kertenkele, böcek yemeyi düşündüm deyince, Şahika da “ben bir ara yosun yiyordum” itirafında bulundu.