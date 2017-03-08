 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.814
  • Altın 143,872
  • Dolar 3,6876
  • Euro 3,9018
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Survivor'da bu hafta kim elendi?

»
Survivor'da bu hafta kim elendi?
'Survivor'da kim elendi?' sorusunun yanıtı dün akşam belli oldu. İşte elenen isimden şok eden sözler

Survivor'da dün akşam sürpriz bir eleme konseyi yaşandı. Bu hafta yapılan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımı elenme potasına dört isim birden çıkartmıştı. İlk konseyde en çok ismi çıkan çıkan Sabriye'nin karşısına bireysel dokunulmazlığı kazanan Sema, Adem'in ismini yazdırmıştı. 

İkinci dokunulmazlık oyunu sonrası ise en çok adı yazılan isim Tarık Mengüç olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan İlhan Mansız ise, Tarık'ın karşısına Sedat'ı yazmıştı. 

SURVİVİOR 2017'DE KİM ELENDİ?

Elenme potasında yer alan Sabriye, Adem, Tarık ve Sedat arasından Survivor 2017'de Ünlüler takımına bu hafta veda eden isim Tarık Mengüç oldu. 

TARIK MENGÜÇ: 'BURASI ÇOK ZOR'

Belki de bu zaman kadar kalmam bile mucize. Benim yaşıtlarım sadece Fatih kardeşim var. Diğerleri benden küçük. Oğlumun hayallerini gerçekleştirdim. Baba sen oradan ayrıldığında senin başaramayacağını ben başaracağım dedi. Survivor'a gelmek istiyor. 

Bana bu fırsatı verdiğiniz için binlerce teşekkür ederim. Eğer hata yaptısam herkesten özür diliyor. İsterdim ki arakadaşlarım gibi 20 yaşında olayım. Güç demek Tarık Mengüç demek ama bugün gücüm bitti. Burası çok zor. Yapabildiğim kadar yaptım. Herkesten özür diliyorum. 

Son kez konseydee konuşan Tarık Mengüç gözyaşlarına hakim olamadı.

SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİLERİ KİM OLDU?

Survivor 2017'de bu hafta en fazla oyunu kazanarak birinci olan erkek yarışmacı Ogeday olurken ikinci isim Ünlüler takımından Adem oldu. Kızların birincisi ise yine Sema olurken, ikinci isim Pınar oldu. Dört isim konsey sonrası ödüllerini adada alacaklar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İçlerinden Birisi İntihar Edene Kadar Hiçkimseyle Konuşmayan İkizlerin Gizem Dolu Hikayesi07 Mart 2017 Salı 15:34
  • İnternetin 'kraliçeleri' başarının formülünü verdi07 Mart 2017 Salı 13:16
  • 7 Mart 2017 Salı Günlük Burç Yorumları07 Mart 2017 Salı 12:59
  • Bu sözler Diva’yı çok kızdıracak!07 Mart 2017 Salı 12:12
  • Aleyna Tilki Türkiye’yi temsil edecek!07 Mart 2017 Salı 12:08
  • Takım arkadaşları ödül derdinde Adem ve Sabriye ise başka bir sohbette!07 Mart 2017 Salı 12:07
  • Show TV’nin hangi dizisi final yapıyor?07 Mart 2017 Salı 12:05
  • Beren Saat’e Ulusal Duruş Onur Ödülü verildi07 Mart 2017 Salı 11:43
  • İsrail de ‘yeşilleniyor’: Kamusal alanda kenevir tüketiminin ‘önü açıldı’07 Mart 2017 Salı 11:07
  • Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çifti evlerini ayırdı07 Mart 2017 Salı 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti