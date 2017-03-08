Survivor'da bu hafta kim elendi?

'Survivor'da kim elendi?' sorusunun yanıtı dün akşam belli oldu. İşte elenen isimden şok eden sözler

Survivor'da dün akşam sürpriz bir eleme konseyi yaşandı. Bu hafta yapılan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımı elenme potasına dört isim birden çıkartmıştı. İlk konseyde en çok ismi çıkan çıkan Sabriye'nin karşısına bireysel dokunulmazlığı kazanan Sema, Adem'in ismini yazdırmıştı.

İkinci dokunulmazlık oyunu sonrası ise en çok adı yazılan isim Tarık Mengüç olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan İlhan Mansız ise, Tarık'ın karşısına Sedat'ı yazmıştı.

SURVİVİOR 2017'DE KİM ELENDİ?

Elenme potasında yer alan Sabriye, Adem, Tarık ve Sedat arasından Survivor 2017'de Ünlüler takımına bu hafta veda eden isim Tarık Mengüç oldu.

TARIK MENGÜÇ: 'BURASI ÇOK ZOR'

Belki de bu zaman kadar kalmam bile mucize. Benim yaşıtlarım sadece Fatih kardeşim var. Diğerleri benden küçük. Oğlumun hayallerini gerçekleştirdim. Baba sen oradan ayrıldığında senin başaramayacağını ben başaracağım dedi. Survivor'a gelmek istiyor.

Bana bu fırsatı verdiğiniz için binlerce teşekkür ederim. Eğer hata yaptısam herkesten özür diliyor. İsterdim ki arakadaşlarım gibi 20 yaşında olayım. Güç demek Tarık Mengüç demek ama bugün gücüm bitti. Burası çok zor. Yapabildiğim kadar yaptım. Herkesten özür diliyorum.

Son kez konseydee konuşan Tarık Mengüç gözyaşlarına hakim olamadı.

SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİLERİ KİM OLDU?

Survivor 2017'de bu hafta en fazla oyunu kazanarak birinci olan erkek yarışmacı Ogeday olurken ikinci isim Ünlüler takımından Adem oldu. Kızların birincisi ise yine Sema olurken, ikinci isim Pınar oldu. Dört isim konsey sonrası ödüllerini adada alacaklar.