 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.722
  • Altın 147,608
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMotosiklet kazasında yaralanan Adem Yaran hayatını kaybetti

Survivor'da elemeye kim kaldı?

»
Survivor'da elemeye kim kaldı?
Survivor'da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun sonrası ise konseyde 2 kişinin daha ismi yazıldı.

Heyecanın, mücadelenin ve tartışmaların zirveye çıktığı Survivor’da dün gece iki takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Survivor’da hayati öneme sahip dokunulmazlık oyunu için büyük bir güç mücadelesi verildi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmış Ünlüler konseyde iki kişiyi adadan göndermek için isim vermişti. Dünkü karşılaşmada da Ünlüler yine hüsrana uğradı ve iki kişinin ismi yazıldı.

ELEME ADAYI KİMLER

İlk konseyde Adem ile Sabriye’nin ismi eleme adayı olarak çıkmıştı. İkinci dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden Ünlüler yine iki kişi belirlemek zorunda kaldı. Konseyde en çok oyu alan Tarık Mengüç olurken Sedat ilginç istekte bulunarak bireysel dokunulmazlığı kazanan İlhan’dan ismini söylemesini rica etti ve Sedat 4. aday olarak belirlendi. Sedat, bu hareketi Adem’in karşısına çıkmak istediği için yaptığını belirtti.

 

sabriye.jpg

KAVGA ÇIKARAN SÖZLER

Dokunulmazlık oyunu esnasında Sabriye’nin sözleri Sedat ve Serhat Akın’ı gerdi. Sedat’ı arkadaşlarının arkasından konuşmakla suçlayan Sabriye “Delikanlılıktan bahsediyorsun. Ben senden daha delikanlıyım” diyerek bir anda bağırmaya başladı. Kavgaya Adem ile Serhat da dahil olunca Acun, devreye girmek zorunda kaldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Asena Atalay: Türkiye'de striptiz kulüp mü var?04 Mart 2017 Cumartesi 11:46
  • 4 Mart Cumartesi Burç yorumları04 Mart 2017 Cumartesi 11:43
  • Bu yıl nasıl giyinmeliyiz?04 Mart 2017 Cumartesi 10:38
  • Seks İşçileri Hakkında Bilmediklerimiz03 Mart 2017 Cuma 20:55
  • 10 ülkeden 10 insana aynı soru: Güne başlama motivasyonunuz ne03 Mart 2017 Cuma 18:20
  • Aldatılmış İnsanlara Göre, Aldatılıyor Olduğunuzun İşaretleri03 Mart 2017 Cuma 17:20
  • Aylin Coşkun hakareti kabul etmedi03 Mart 2017 Cuma 16:30
  • Feminist ikonu Emma Watson, feministleri kızdırdı03 Mart 2017 Cuma 16:29
  • Orlando Bloom’dan ayrılan Katy Perry, saçlarını değiştirdi03 Mart 2017 Cuma 16:27
  • Brad Pitt ve Jennifer Aniston yeniden bir araya mı geliyor?03 Mart 2017 Cuma 16:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti