Survivor'da elemeye kim kaldı?

Survivor'da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun sonrası ise konseyde 2 kişinin daha ismi yazıldı.

Heyecanın, mücadelenin ve tartışmaların zirveye çıktığı Survivor’da dün gece iki takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Survivor’da hayati öneme sahip dokunulmazlık oyunu için büyük bir güç mücadelesi verildi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmış Ünlüler konseyde iki kişiyi adadan göndermek için isim vermişti. Dünkü karşılaşmada da Ünlüler yine hüsrana uğradı ve iki kişinin ismi yazıldı.

ELEME ADAYI KİMLER

İlk konseyde Adem ile Sabriye’nin ismi eleme adayı olarak çıkmıştı. İkinci dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden Ünlüler yine iki kişi belirlemek zorunda kaldı. Konseyde en çok oyu alan Tarık Mengüç olurken Sedat ilginç istekte bulunarak bireysel dokunulmazlığı kazanan İlhan’dan ismini söylemesini rica etti ve Sedat 4. aday olarak belirlendi. Sedat, bu hareketi Adem’in karşısına çıkmak istediği için yaptığını belirtti.

KAVGA ÇIKARAN SÖZLER

Dokunulmazlık oyunu esnasında Sabriye’nin sözleri Sedat ve Serhat Akın’ı gerdi. Sedat’ı arkadaşlarının arkasından konuşmakla suçlayan Sabriye “Delikanlılıktan bahsediyorsun. Ben senden daha delikanlıyım” diyerek bir anda bağırmaya başladı. Kavgaya Adem ile Serhat da dahil olunca Acun, devreye girmek zorunda kaldı.