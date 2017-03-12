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Survivor'da elemeye kim kaldı?

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Survivor'da elemeye kim kaldı?
Survivor'da elemeye kim kaldı? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu 3. kez üst üste gönüllüler takımı kazandı.

Survivor son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu 3. kez üst üste gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımında ise bireysel dokunulmazlığın sahibi Çılgın Sedat oldu. Ada konseyinde adı en çok yazılan Şahika ile Sedat'ın adını verdiği Adem elemeye kaldı.

Survivor son bölümde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı elemeye kalacak 2 kişinin belirleneceği dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Geçen hafta iki dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı son oyunu da 2-0 gibi net bir skorla kazandı.

Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı ise Çılgın Sedat oldu.

Ada konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Şahika ilk eleme adayı oldu.

Bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi Çılgın Sedat'ın adını verdiği Adem ise elemeye kalan ikinci isim oldu.

Bugün oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası iki isim daha elemeye kalacak ve en az oyu alan Survivor'dan elenecek.

İşte Survivor'da cuma günü yaşananlar...

Survivor 2017'de, Tarık Mengüç'ün elendiği 7. hafta geride kalırken ada hayatı yarışmacıların üzerinde de etkisini git gide gösteriyor. Yarışmacıların Dominik Adası'nda geldikten sonra yaşadıkları zorluk ve inanılmaz değişim görüntülerine de yansıyor. Açlık, uykusuzluk, hava koşullarına bir de yarışmalar ve performanslar eklenince yarışmacılar arasındaki gerilim artıyor ve kavgalar yaşanıyor. Survivor'da kim elenecek sorusunun cevap bulacağı 8. hafta ödül oyunu ile başladı.

Ünlüler ile gönüllüler takımları arasında kişi başı 2 hamburger ve patates cipsi ödüllü plaj futbolu yarışmasında; Serhat Akın ve İlhan Mansız'ın kadroda olduğu ilk turu ünlüler takımı kaybetti.

Sürpriz sonuca rağmen Pınar ve Sabriye ikilisini yıldızlaştığı ikinci turu ünlüler takımı kazandı.

Finale kalan ve nefes kesen mücadeleyi de ünlüler takımı kazandı.

Mağlubiyet sonrası gönüllüler takımı kendi arasında yeterince mücadele edilmediği için tartışma yaşadı.

Cuma akşamlarının yarışması Bil Bakalım'da ise finale Adem ile Serhat Akın kaldı. 2 soruyu da doğru cevaplayan Serhat Akın ilk ödülde 2 katı yemek yeme hakkı kazandı.

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