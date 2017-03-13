Survivor'da elemeye kim kaldı? sorusunun cevabı son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunuyla belli oldu. Survivor'ın sekizinci haftasının ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

Ünlüler takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise İlhan kazandı. Eleme konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Fatih ile İlhan'ın ismini verdiği Pınar elemeye kaldı. Veda konseyine kalan Şahika, Adem, Fatih ve Pınar'dan en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek. İşte Survivor'da bu hafta yaşananlar...

Survivor'ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Elemeye konseyine kalacak 2 kişinin daha belirleneceği dokunulmazlık oyununu finalde gönüllüler takımı kazandı.

Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmaz oyununu ise İlhan kazandı.

Eleme konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Fatih ile İlhan'ın adını verdiği Pınar Survivor'da elemeye kaldı.

FATİH NELER SÖYLEDİ?

"Beni çok etkileyen faktörler var. Kendi performansımı bulamadım. Zayıf olduğumu biliyorum ama gücüm var. Artırabilirim. Yaş olarak büyüğüm, yarıştığım arkadaşlar küçük olabilir. Saygımı, ahlakımı hiç yitirmedim. Böyle devam etmek istiyorum. Kalbi bilen Allah, ben o kalbi göstermek ve burada kalmak istiyorum."

PINAR NELER SÖYLEDİ?

"Sürpriz oldu. Bir şekilde bunu hissettim. İlhan'a kırgın değilim. Performansım keyfi değil fiziksel sakatlıklardan dolayı düştü. Bu tarz bahanelere sığınmayı istemiyorum. Sema'nın yokluğunda üzerime iki kat oyun kaybetmeyi sevmiyorum. Dört arkadaşız, birimiz gitmek durumunda. Halkın takdirine bırakıyorum. Onlarda gitmemi isterse gideceğim. Bunun çok sonra olması gerektiğine inanıyorum."

ADEM NELER SÖYLEDİ?

"Potaya girme sebebim performanstan dolayı değil. Kişisel sebeplerden dolayı. Bu savaşı benim başlattığım söylendi başlatan kendisiydi. O beni bir kere potaya soktu ben onu bir kere ama şimdi yeniden aynısını yaptı. Ben de ilk fırsatta kendisine aynısını yapacağım. Survivor savaşım daha bitmedi."

ŞAHİKA NELER SÖYLEDİ?

"Üst üste oynanan oyunlarda performansımı iyi bulmadı. Burada kalıp performansımı ortaya koymak istiyorum. Bunu yaparken birini zor duruma düşürüp açığını ortaya çıkarıp üzerine gitmek olmayacak. En'lerin Survivor'unda hergün birşeyler katıyorum. Buradan sonrası yeni bir başlangıç olacak. Buradan çıkınca yeni rekorlar için yarışacağım. Boynum kıldan ince önce Allah'ın sonra seyircimizin taktiri olacak."

Bugün oynanacak ödül oyunundan sonra salı günü veda konseyi yapılacak. Şahika, Adem, Fatih ve Pınar'dan en az oyun alan Survivor'dan elenecek.