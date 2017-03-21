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Survivor'da elemeye kim kaldı?

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Survivor'da elemeye kim kaldı?
Survivor'da elemeye kimler kaldı? sorusunun cevabı son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunuyla belli oldu.

Survivor'da ünlüler ile gönüllülerin karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyunu gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Sabriye kazandı. Eleme konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Pınar ile Sabriye'nin ismini verdiği Furkan elemeye kaldı. Veda konseyine kalan Şahika, Sedat, Pınar ve Furkan'dan en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek. İşte Survivor'un dokuzuncu haftasında yaşananlar...

Survivor'ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

 

Elemeye konseyine kalacak 2 kişinin belirleneceği dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

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Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmaz oyununu ise Sabriye kazandı.

 

Eleme konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Pınar ile Sabriye'nin adını verdiği Furkan Survivor'da elemeye kaldı.

 

 

PINAR NELER SÖYLEDİ?

 

"İsmimin çıkmasına şaşırmadım. Beni bugün Sabriye'ye yanaşmakla suçlayanların, Sabriye bireysel dokunuzmazlığı alınca onun yanında gördüm. Sevenlerim beni geçen hafta potadan çıkardı. Bu haftada inşallah öyle olur. Sabriye'yi tebrik ediyorum oyunu bozduğu ve bazı isimleri potaya koyduğu için. Kısmet inşallah potadan çıkmak olur. Hepimiz için hayırlısı olsun."

 

FURKAN NELER SÖYLEDİ?

 

"İlk defa potadayım. Sabriye'ye kırgın değilim. Kimseyi kötülemeyeceğim zaten az kişi kaldık. Ben buraya yarışmaya geldim. Rekorlarımı, kişisel başarılarımı anlatmaya değil Furkan olarak yarışmaya geldim. Beni buraya yakıştırıyorlarsa oy atarlarsa sevinirim. Beni buraya layık görüyorlarsa devam etmek istiyorum."

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Şahika, Sedat, Pınar ve Furkan'da en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek.

 

İşte Survivor'da cumartesi günü yaşananlar...

 

Survivor'da cumartesi günü ünlüler takımı ile gönüllüler takımına 9. haftada elemeye kalacak iki ismin belirleneceği ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

 

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İlk yarışmayı ünlülerin ikinci yarışmayı ise gönüllülerin kazandığı dokunulmazlık oyununu finalde gönüllüler takımı kazandı.

 

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Ünlüler takımında adı en çok yazılan Şahika eleme adayı oldu.

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5. kez üst üste dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında bireysel dokunulmazlığı Adem kazandı ve eleme adayı olarak Sedat'ın ismini verdi.

“İMANSIZ” KRİZİ

Çılgın Sedat’ın konseyde İlhan Mansız’ın ismini kağıda “İ.Mansız” diyerek yazması büyük bir krize neden oluyor. Serhat ve Furkan bu davranışa karşı tepki gösterirken Sedat ise “imansız” imasında bulunmadığını vurguladı.

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