Survivor'da elemeye kimler kaldı?

İşte Survivor son bölümde belli olan 5 eleme adayı ve Serhat Akın'ın sağlık durumu...

Survivor'da elemeye kim kaldı? sorusunun cevabı son bölümde oynanan dokunulmazlık oyunuyla belli oldu. Survivor'da ünlüler ile gönüllülerin karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımın oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Eser West kazandı. Survivor'un dördüncü haftasında ikinci kez eleme konseyi yapmak zorunda kalan gönüllüler takımında takımından adı en çok yazılan Gökhan ile Eser'in isminin verdiği Elif elemeye kaldı. Böylece veda konseyine kalan Erdi, Fatih, Sadin, Gökhan ve Elif'den en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek. Serhat Akın'ın sağlık durumu nasıl? sorusunun yanıtını ise Acun Ilıcalı cevapladı. Ilıcalı, Serhat'a MR çekildiğini ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı. İşte son bölümde yaşananlar ve Serhat'ın sağlık durumu hakkındaki detaylar...

SERHAT AKIN'IN SAĞLIK DURUMU

Serhat Akın talihsiz bir sakatlık yaşamış ve 'arka adelem' koptu diyerek acı içinde yere yığılmıştı. Akın ilk doktor müdahalesinin ardından hastaneye kaldırımıştı. Acun Ilıcalı ada konseyinin başında yaptığı açıklamada Serhat'ın sağlık durumu hakkında şöyle konuştu: "Bugünü hastanede geçirdi ve MR çekildi. Durumu inceleniyor, kesin bir şey yok. Yarın kesinleşecek. Türkiye'deki doktorlarla da görüşülüyor. Sağlık durumuyla ilgili net bilgiyi yarın vereceğiz."

Cuma günü ise oyun başında rahatsızlanan Çılgın Sedat'ın enfeksiyon kaptığı belli olmuştu.

FATİH'E ÖDÜL CEZASI

Daha önce İlhan Mansız ile son bölümde ise Erdi ile kavga eden Fatih Hürkan, Erdi'den Acun Ilıcalı'dan ve seyircilerden özür dileyerek bir daha olmayacağının sözünü verdi.

Acun Ilıcalı ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Daha öncede söylemiştim oyun alanındaki fevriliklere her zaman torelanslıyız. Ama Fatih önce kendi takımından birine sonra karşı takımdan birine fiziksel şekilde karşılık verdi. Survivor şartları dünyanın en zor şartları. Yarışmacılarımızın bir çoğunun normal şartlarının bu olmadığını ben biliyorum. Survivor'da adaleti bozacak bir karar vermedik. Dostumuza, yakınımıza asla herhangi bir tolerans tanımadık. Değerlendirme toplantımızda bundan sonrası için Survivor'larda da uygulayacağız. Seni bir kez daha uyarıyoruz. Bundan sonraki takımının kazandığı ilk ödülden yararlanamayacaksın."

Survivor'ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Eleme konseyine kalacak 2 kişinin daha belirleneceği dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmaz oyununu ise Eser West kazandı. Eleme konseyinde gönüllüler takımından adı en çok yazılan Gökhan ile Eser'in adını verdiği Elif Survivor'da elemeye kaldı. Pazartesi günü ise oynanacak ödül oyunundan sonra salı günü veda konseyi yapılacak. Böylece Erdi, Fatih, Sadin, Gökhan, ve Sadin'den en az oyu alan Survivor'dan elenecek.

Peki Survivor'un dördüncü haftasında elemeye kalan isimler neler söyledi? İşte elemeye kalan 5 ismin açıklamaları...

ELİF NELER SÖYLEDİ?

"Eser'in ismimi söyleyeceğini biliyordum. Ama dünkü potada Yiğit'in bugün benim ismimi söylemesi beni şaşırttı. Geçen hafta sakat halimle en iyi yarışmacı oldum. Kulisi kimlerin yaptığını görüyoruz. Halkın taktiri yapacak bir şey yok."

GÖKHAN NELER SÖYLEDİ?

"Sayısına kadar beklediğim sonuçtu. Adada ne gördüysem dile getiriyorum. Erdi sürekli potaya çağırıyordu. Çok memnun olmuştur. Duruşum belli sıkıntı yok."

ERDİ NELER SÖYLEDİ?

Yarışmanın dördüncü haftasında üçüncü kez eleme konseyine kalan Erdi'nin şöyle konuştu: "Geçen haftanın konusu Erdi'den korktuklarından yazamadıklarına dair bir konuydu. Ben bu konuya katılıyorum. Bugün kendileri kahramanlığa soyunmuşlar. Cesaret sınavından geçtiklerini zannediyorlar, oysa ben cesaret sınavını onlara söyledim. Cesaret sınavı; beni burada yazmak değil benim burada karşıma çıkmak. Arkadaşların kararına saygı duyuyorum ama pek ahlaki bulmuyorum. 4 potanın 3'ünde Erdi'yi yazmak bana şirk koşmak mgibi değil millete de şirk koşmak gibi. Ben buradayım, korkmuyorum. Geldiğim günden beri beni yazıyorsunuz ya, siz bana nasıl gelecekseniz ben size öyle geleceğim. Hadi hodri meydan beni indirin. Kendime güveniyorum hiç sıkıntı yok."

YİĞİT NELER SÖYLEDİ?

"Beklediğimiz bir sonuçtu. Biliyorduk böyle bir durum tahmin ediyorduk. Ben nasıl geldiysem öyle gitmesini de bilirim. Tabii daha hiç birşey belli değil. Erdi gibi fazla kelime yapan bir insan değilim. Doğruları söyleyen bir insanım genelde. Hiç birşey yapmayıp adada yatan insanlarda belli. Bunu herkes görüyor. Hakkımızda hayırlısı."

SADİN NELER SÖYLEDİ?

Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmed'e Mektup' şiirinden bir dörtlük okuyarak konuşmasına başlayan Sadin şunları dile getirdi:

"Sükût... Kıvrım kıvrım uzaklık uzar;

Tek nokta seçemez dünyadan nazar.

Yerinde mi acep, ölü ve mezar?

Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz?

Güneşe göç var da, kalan biz miyiz?

Şimdi Tuğçe arkadaşımız geldi değindi konuya "ben zaten Sadin'i söyleyecektim" dedi. Acaba kendi istediği için mi söylüyor benim ismimi yoksa dolduruluşa getirilip mi söylüyor. Onu merak ediyorum. Her şey bir kaç gün içerisinde belli olacak."