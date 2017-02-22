Survivor'da elenen isim açıklandı

Survivor'da bu hafta kim elenecek? sorusu cevabını buldu. Survivor'ın son bölümde veda konseyi vardı. Ünlüler takımından elemeye kalan Çılgın Sedat, Berna, Şahika ve Berna Survivor adasında kalmak için mücadele etti.

Veda konseyinde en az SMS oyunu alan Berna Survivor'dan elendi. İşte Survivor'ın son bölümde yaşananlar ve elemeyle ilgili detaylar...

Survivor'ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda yumurta ve mercimek ödülü için karşı karşıya geldi. Kazanan takımın ikişer yumurta ve mercimek alacağı yarışma gönüllüler takımının oldu. Ödülü kazanan gönüllüler ayrıca iletişim odasında tabletten oyun oynadı. Bu bölümün ise galibi Erdi oldu ve bir adet akıllı telefon kazandı.

Acun Ilıcalı, son veda konseyinde performans ödülünün birer çay ve kek olduğunu açıkladı. En iyi performans ödülünün sahibi ile en iyi ikincinin paylaşacağı ödülü erkeklerde İlhan Mansız kazandı. İkinci en iyi isim ise Furkan Kızılay oldu. Kızlarda ise birinci Sema, ikinci Berna oldu.

Veda konseyinde Çılgın Sedat, Sabriye, Berna ve Şahika'dan en az SMS oyunu alan Berna Survivor'dan elendi.

BERNA ÖZTÜRK NELER SÖYLEDİ?

Survivor'dan elenen Berna karar sonrası şunları söyledi: "Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkürler. Çok güzel bir ay geçirdim daha çok geçirmek isterdim ama kader kısmet herkesin ellerine sağlık."

Acun Ilıcalı ise Berna hakkında şu sözleri söyledi: "Ben seni yeni tanıdım. Dürüstlüğün hareketlerine yansımış. Kaliteli duruşunu en başında hissettirdin. Örnek olacak tavır içerisindeydin hep o açıdan tebrik ediyorum seni."