Survivor’da kim elendi?

Survivor son bölümde bir ünlü daha adaya veda etti! Survivor'da nefes kesen bir hafta daha geride kaldı. Bu hafta Survivor'dan elenen isim ünlüler takımından oldu. SMS oylamasına Şahika, Adem, Fatih ve Pınar kalmıştı. Bu dört isimden bakın adaya kim veda

Survivor son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Survivor’da bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini birden kaybettikleri için 4 eleme adayı da ünlülerden di. İki dokunulmazlığı kaybeden ünlülerde gerilim hakimdi ve oyun sonrası konseylere de bu yansıdı. Mesajların paylaşılmasından sonra oylamaya geçildi ve SMS sonuçları geldiğinde Survivor’da kim elenecek sorusu cevabını buldu.

URVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Yapılan iki konsey sonucu Şahika, Adem, Fatih ve Pınar Ünlüler takımından eleme için SMS’e kalan isimler oldu ve bu dört isimden biri adaya veda etti. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor’dan elenen yarışmacının ismini açıkladı. SMS sonucuna göre en az oyu alan isim Fatih oldu ve Fatih Survivor’dan elendi.

ÜNLÜLER ADASI YİNE KARIŞTI!

Survivor’da dün oynanan sembol oyununun yankıları devam ediyor. Aralarındaki buzların bir türlü erimediği İlhan ve Fatih ikilisi bir kez daha karşı karşıya geldiler. Gerginliğe daha sonra Sedat da dahil olunca tansiyon bir anda tavan yaptı. Seslerin yükseldiği Ünlüler Adası’nda gergin yarışmacıların arasına diğer yarışmacılar girerek tansiyonu aşağıya çektiler. İşte adadaki o gergin dakikalar…

FATİH HÜRKAN KİMDİR?

Fatih Hürkan, 14 Eylül 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. İTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Fatih Hürkan, 1998’de Best Model of Turkey’de 2. seçildi ve mankenliğe başladı. 1998’de başrolünü Emrah’ın oynadığı Unutabilsem (Kaya Ererez/TV) dizisinde küçük bir rolle ilk kez kamera karşısına geçti. Bulut Bey ile başrole geçti, daha sonra kötü adam rollerinin aranan ismi oldu.

Bir süre Şahika Tekand Studio’sunda oyunculuk eğitimi aldı. Tevfik Gelenbe Tiyatrosu’nda Aman Hayret, Biraz Gayret oyunuyla da sahnede profesyonel oldu. Kral TV’de sunuculuk yaptı ve 100’ün üzerinde Reklam filminde rol aldı. 2 sinema filminde yer aldı.

ÖNEMLİ FİLMLERİ

1999 – Kahpe Bizans (Gani Müjde)

2006 – Kıyamet (Savaş Erişçi)

Fatih Hürkan, ada konseyinde kendisini şu sözlerle tanıttı; “İstanbul’da yaşıyorum aslen Samsunluyum. Çok uzun zamandır Survivor’a gelmeyi istiyordum. Hayatımda mücadele ve savaş hep vardı. Tam benim için olduğunu düşünüyordum. Çok teşekkür ederim en azından burada oturuyorum. Spora çocukluğumda Judo ile başladım. İstanbul şampiyonluğum var. Ortaokulda kaleciliğe geçtim. Uzun dönem kalecilik yaptım, profesyonelde 4 yıl sürdü. Sonra oyunculuğa geçtim ama sporu hiç bırakmadım. Bir dönem ninjutsu yaptım. Haftanın üç günü halı saha, bir günü voleybol dört günde crossfit yapıyorum. Oyunculuğu epey zamandır yapıyorum. Bir dönem annemin rahatsızlığı nedeniyle ara verdim. Annemi kaybettiğim dönemde şov dünyasından geri düştüm. Kokusunu her zaman özlediğim bir oğlum ve eşim var.”