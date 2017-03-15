 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.137
  • Altın 144,248
  • Dolar 3,7411
  • Euro 3,9799
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Survivor’da kim elendi?

»
Survivor’da kim elendi?
Survivor son bölümde bir ünlü daha adaya veda etti! Survivor'da nefes kesen bir hafta daha geride kaldı. Bu hafta Survivor'dan elenen isim ünlüler takımından oldu. SMS oylamasına Şahika, Adem, Fatih ve Pınar kalmıştı. Bu dört isimden bakın adaya kim veda

Survivor son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Survivor’da bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini birden kaybettikleri için 4 eleme adayı da ünlülerden di. İki dokunulmazlığı kaybeden ünlülerde gerilim hakimdi ve oyun sonrası konseylere de bu yansıdı. Mesajların paylaşılmasından sonra oylamaya geçildi ve SMS sonuçları geldiğinde Survivor’da kim elenecek sorusu cevabını buldu.

URVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Yapılan iki konsey sonucu Şahika, Adem, Fatih ve Pınar Ünlüler takımından eleme için SMS’e kalan isimler oldu ve bu dört isimden biri adaya veda etti. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Survivor’dan elenen yarışmacının ismini açıkladı. SMS sonucuna göre en az oyu alan isim Fatih oldu ve Fatih Survivor’dan elendi.

ÜNLÜLER ADASI YİNE KARIŞTI!

Survivor’da dün oynanan sembol oyununun yankıları devam ediyor. Aralarındaki buzların bir türlü erimediği İlhan ve Fatih ikilisi bir kez daha karşı karşıya geldiler. Gerginliğe daha sonra Sedat da dahil olunca tansiyon bir anda tavan yaptı. Seslerin yükseldiği Ünlüler Adası’nda gergin yarışmacıların arasına diğer yarışmacılar girerek tansiyonu aşağıya çektiler. İşte adadaki o gergin dakikalar…

FATİH HÜRKAN KİMDİR?

Fatih Hürkan, 14 Eylül 1971 yılında İstanbul’da doğmuştur. İTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Fatih Hürkan, 1998’de Best Model of Turkey’de 2. seçildi ve mankenliğe başladı. 1998’de başrolünü Emrah’ın oynadığı Unutabilsem (Kaya Ererez/TV) dizisinde küçük bir rolle ilk kez kamera karşısına geçti. Bulut Bey ile başrole geçti, daha sonra kötü adam rollerinin aranan ismi oldu.

Bir süre Şahika Tekand Studio’sunda oyunculuk eğitimi aldı. Tevfik Gelenbe Tiyatrosu’nda Aman Hayret, Biraz Gayret oyunuyla da sahnede profesyonel oldu. Kral TV’de sunuculuk yaptı ve 100’ün üzerinde Reklam filminde rol aldı. 2 sinema filminde yer aldı.

ÖNEMLİ FİLMLERİ

1999 – Kahpe Bizans (Gani Müjde)
2006 – Kıyamet (Savaş Erişçi)

Fatih Hürkan, ada konseyinde kendisini şu sözlerle tanıttı; “İstanbul’da yaşıyorum aslen Samsunluyum. Çok uzun zamandır Survivor’a gelmeyi istiyordum. Hayatımda mücadele ve savaş hep vardı. Tam benim için olduğunu düşünüyordum. Çok teşekkür ederim en azından burada oturuyorum. Spora çocukluğumda Judo ile başladım. İstanbul şampiyonluğum var. Ortaokulda kaleciliğe geçtim. Uzun dönem kalecilik yaptım, profesyonelde 4 yıl sürdü. Sonra oyunculuğa geçtim ama sporu hiç bırakmadım. Bir dönem ninjutsu yaptım. Haftanın üç günü halı saha, bir günü voleybol dört günde crossfit yapıyorum. Oyunculuğu epey zamandır yapıyorum. Bir dönem annemin rahatsızlığı nedeniyle ara verdim. Annemi kaybettiğim dönemde şov dünyasından geri düştüm. Kokusunu her zaman özlediğim bir oğlum ve eşim var.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hayat kurtaran pratik bilgiler14 Mart 2017 Salı 16:42
  • Osmanlı Devleti’nin az bilinen ilkleri14 Mart 2017 Salı 16:40
  • Arapça’dan İngilizce’ye geçen şaşırtıcı kelimeler14 Mart 2017 Salı 16:38
  • Demet Akalın, hayranı üzerinden Hande Yener’e ağır göndermede bulundu14 Mart 2017 Salı 16:31
  • Chloe Loughnan moda çekiminden bir kare paylaştı14 Mart 2017 Salı 16:30
  • Megan Fox iç çamaşırı markasının yüzü oldu14 Mart 2017 Salı 16:29
  • Survivor’dan diskalifiye edilmişti14 Mart 2017 Salı 15:52
  • Maskülen trendi 2017 bahar aylarında kadınların vazgeçilmezi olacak14 Mart 2017 Salı 15:52
  • Esra Erol’un izdivaç programından ayrıldıktan sonra açıkladı14 Mart 2017 Salı 15:48
  • Savaş pilotları için üretilen bomber ceketler kadınların gözdesi oldu!14 Mart 2017 Salı 14:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti