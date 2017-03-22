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Survivor’da kim elendi?

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Survivor’da kim elendi?
Survivor'da dün akşam her salı olduğu gibi eleme heyecanı yaşandı. Survivor son bölümde adaya Ünlüler takımından bir kişi veda etti.

Ekranların heyecan dolu yarışma programı Survivor’da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyunu için karşı karşıya geldiler. Gece ise her salı olduğu gibi eleme heyecanı yaşandı.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Üst Üste altı dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler yine bu hafta 4 kişinin ismini eleme potasına çıkardılar. Şahika, Sedat, Furkan ve Pınar ismi yazılan kişiler arasındaydı. Yapılan SMS oylaması sonucu en az oyu alan kişi Çılgın Sedat olunca ünlü şarkıcı yarışmaya veda eden isim oldu.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kimseye kaptırmayan Gönüllüler bu hafta iletişim oyununun da sahibi oldular. Gönüllüler arkadaşlarından gelen mesajları okudu ve duygu dolu anlar yaşadı. Eğer bu oyunu Ünlüler kazansaydı aileleri ile konuşacaktı. Hal böyle olunca kaybedilen oyun sonrası Ünlüler’de büyük bir tartışma yaşandı.

SERHAT HASTANEYE KALDIRILDI

Kendini iyi hissetmeyen ve rahatsızlandığı gözlenen Serhat Akın, Survivor sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Kaynak: Sözcü 

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