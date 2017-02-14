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Survivor’da ödül oyununu kim kazandı?

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Survivor’da ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'ın 18. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için kıyasıya mücadele verdi.

TV8’in her bölümü heyecan fırtınası estiren yarışma programı Survivor’ın 18. bölümü dün akşam seyircisi ile buluştu. Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için ter döktü.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu bir parkurda çikolata ödülü için canla başla mücadele eden iki takımdan kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. İlk turu önde götüren Ünlüler, daha sonraki iki turu kaybedince ödüle veda eden taraf oldu. Ödülün kaybedilmesi beraberinde tartışmaları da getirdi.

SERHAT ADAYA GERİ DÖNDÜ

Geçen gün oyun sırasında arka adalesinden sakatlanan Serhat Akın, adaya geri döndü. Acun Ilıcalı, Serhat’ın ağrılarının olduğunu söyledi ve “İnşallah en kısa zamanda oyunlara geri döner” diye konuştu.

GÖNÜLLÜLER ADASI DURULMUYOR

Bu hafta elenmesi için 5 kişinin de Gönüllüler içinden çıkması takımı daha da karıştırdı. Zaten kendi aralarında büyük problemler yaşayan takımda Gökhan ve Volkan yine karşı karşıya geldi. Eser kendi kulisini kurarken Volkan ise takıma lider olacağını açıkladı. Başaralı oyuncu Furkan ise Gönüllüler adasındaki bu duruma “Onların adaya atom bombası düştü” yorumunu yaptı.

 

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