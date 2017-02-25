Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'ın son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kişi başı 3 sandviç ve kola ödülü için karşı karşıya geldi.

Amerika futbolunun Survivor versiyonunda kazanan ünlüler takımı oldu. Yarışma sonrası gönüllüler takımı isteyen her kişinin yarışmaya çıkmamasına karar verdi. Adada yapılan konuşmalarda oyunlarda iyi olanların yarışmasına karar verildi.

Survivor 2017'de ilkler yaşanmaya devam ediyor. Ünlüler takımı yarışmacısı Fatih Hürkan'ın ettiği kavga sonrası diskalifiye olmaması için kazanılan ödülden faydalanamaması uygulaması gidilerek bir ilke imza atılmıştı. Acun Ilıcalı bu uygulamanın bundan sonraki Survivor'larda da geçerli olacağını belirtmişti.