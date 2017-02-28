Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da kim elendi? sorusunun cevap bulacağı son gün öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunları için karşı karşıya geldi.

Survivor'ın son bölümünde iskender ödül oyununu ünlüler takımı sembol ödül oyununu ise Furkan Kızılay kazandı. Survivor'da yarın oynanacak ödül oyunları sonrası veda konseyi yapılacak. Elemeye kalan Sabriye, Erdi, Fatih, Sadin'den en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek. İşte Survivor'da bu hafta yaşananlar... Survivor'da nefesler tutuldu veda konseyi bekleniyor. Son bölümde ünlüler takımı ile gönüllüller takımı iskender ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

İki takım arasındaki iskender ödül oyununu ünlüler takımı kazandı.

Sembol ödül oyununun galibi ise ünlüler takımından Furkan oldu. Survivor'ın altıncı haftasının son gününde bu akşam veda konseyi öncesi ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunlarında karşı karşıya gelecek ve ardından elemeye geçilecek.

Sabriye, Erdi, Fatih, Sadin'den en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek.