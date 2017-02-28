 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.765
  • Altın 145,289
  • Dolar 3,6033
  • Euro 3,8181
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?

»
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da kim elendi? sorusunun cevap bulacağı son gün öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunları için karşı karşıya geldi.

Survivor'ın son bölümünde iskender ödül oyununu ünlüler takımı sembol ödül oyununu ise Furkan Kızılay kazandı. Survivor'da yarın oynanacak ödül oyunları sonrası veda konseyi yapılacak. Elemeye kalan Sabriye, Erdi, Fatih, Sadin'den en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek. İşte Survivor'da bu hafta yaşananlar... Survivor'da nefesler tutuldu veda konseyi bekleniyor. Son bölümde ünlüler takımı ile gönüllüller takımı iskender ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

 

İki takım arasındaki iskender ödül oyununu ünlüler takımı kazandı.

,mwatahtyh0sfshwbduysjg.jpg

Sembol ödül oyununun galibi ise ünlüler takımından Furkan oldu. Survivor'ın altıncı haftasının son gününde bu akşam veda konseyi öncesi ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunlarında karşı karşıya gelecek ve ardından elemeye geçilecek.

,rq9xnsfrz0ctjsujzn36uq.jpg

Sabriye, Erdi, Fatih, Sadin'den en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 27 Şubat -5 Mart Haftalık Burç Yorumları27 Şubat 2017 Pazartesi 12:20
  • Kadınlar Günü’nde “Sessiz Kitap Okuma” etkinliği27 Şubat 2017 Pazartesi 11:29
  • Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler?27 Şubat 2017 Pazartesi 09:26
  • ABD'li ünlü oyuncu hayatını kaybetti...27 Şubat 2017 Pazartesi 09:01
  • Oscar ödüllerinde bir ilk: Yanlış anons skandalı !!27 Şubat 2017 Pazartesi 08:51
  • Avşar, Acun'un özelini didik didik etti26 Şubat 2017 Pazar 20:00
  • Oscar ödülleri bu gece sahiplerini bulacak26 Şubat 2017 Pazar 13:54
  • Giderek daha uzun yaşıyoruz26 Şubat 2017 Pazar 12:33
  • 26 Şubat Burç Yorumları26 Şubat 2017 Pazar 11:30
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki ile barış mesajı26 Şubat 2017 Pazar 11:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti