Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Korku dolu anlar

Her bölüm çetin bir mücadelenin verildiği Survivor’da dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler kum parkurda hentbol oynadılar. Aşırı performansa dayalı oyunu Gönüllüler takımı kazandı. Ödülü kaybeden Ünlüler ise adeta çılgına döndü.
GÖKHAN BAYILDI
Yemek ödülünde her iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. Çok yorucu geçen oyunda Gökhan bir anda baygınlık geçirdi ve hemen doktor müdahalesi geldi. Bu anlarda yarışmacılar korku dolu anlar yaşadı.
ADEM’E SERUM TAKILDI
Ünlüler Takımı yarışmacısı Adem, ödül oyunu sonrası kısa süreli bir halsizlik yaşadı. Sağlık ekibi tarafından Survivor yarışamacısına serum takıldı.
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