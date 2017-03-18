Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Korku dolu anlar

Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Adada açlıkla boğuşan yarışmacılar bir de kumda hentbol oynayınca zor anlar yaşadı.

Her bölüm çetin bir mücadelenin verildiği Survivor’da dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler kum parkurda hentbol oynadılar. Aşırı performansa dayalı oyunu Gönüllüler takımı kazandı. Ödülü kaybeden Ünlüler ise adeta çılgına döndü.

GÖKHAN BAYILDI

Yemek ödülünde her iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. Çok yorucu geçen oyunda Gökhan bir anda baygınlık geçirdi ve hemen doktor müdahalesi geldi. Bu anlarda yarışmacılar korku dolu anlar yaşadı.

ADEM’E SERUM TAKILDI

Ünlüler Takımı yarışmacısı Adem, ödül oyunu sonrası kısa süreli bir halsizlik yaşadı. Sağlık ekibi tarafından Survivor yarışamacısına serum takıldı.