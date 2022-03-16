  • BIST 2.088,80
  • Altın 903.326
  • Dolar 14.5603
  • Euro 16.0522
  • Lefkoşa 4 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Survivor'da Sergen Yalçın Sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin Yolunu Tuttu

»
Survivor'da Sergen Yalçın Sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin Yolunu Tuttu
Survivor'da Sergen Yalçın Sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin Yolunu Tuttu

Bu sene 27-28 Mart'ta yayınlanacak Survivor birleşme partisinde Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın, jüri koltuğuna oturacak.

Beşiktaş ile yolları ayıran teknik direktör Sergen Yalçın bir süredir gözlerden uzaktı. Deneyimli hoca, Acun Ilıcalı'nın yarışması Survivor'da jüri üyeliği yapmak için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

JÜRİ KOLTUĞUNA OTURACAK

Sergen Yalçın, TV8'de yayınlanacak Survivor birleşme partisindeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda oturacak. Survivor ekibinde yer alan doktor Serhad Ömercikoğlu Dominik'te Sergen Yalçın ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

 

Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! Sergen Yalçın, Survivor için Dominik'te

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIFIR ÇEKTİ

Beşikaş'a geçen sezon çifte kupa kazandıran teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon üst üste alınan başarısız sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde puan alınmasının ardından görevden ayrılmıştı. Deneyimli hocanın yönetiminde 83 maça çıkan siyah-beyazlılar, 47 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Mad Men’in yıldızı Jon Hamm, porno sektöründe çalıştığı dönemi anlattı13 Mart 2022 Pazar 15:45
  • ‘Organize İşler’ dizi oluyor12 Mart 2022 Cumartesi 19:43
  • Susam Sokağı'nın Luis'i Emilio Delgado hayatını kaybetti12 Mart 2022 Cumartesi 16:10
  • “Süheyla Küçük Hanımefendi” Belgeselinin Gösterimi 14 Mart'ta11 Mart 2022 Cuma 15:53
  • Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Ayrılığına Menajerleri mi Sebep Oldu10 Mart 2022 Perşembe 23:51
  • Eralp Adanır’ın “Müziğimizde 60’lar, 70’ler Söyleşiler” İsimli Kitabı Yayımlandı09 Mart 2022 Çarşamba 16:47
  • “Alikko ile Caher” heykelleri, başkent Lefkoşa’da Kuğulu Park’a yerleştirildi09 Mart 2022 Çarşamba 13:48
  • Özcan Deniz Beraat Etti08 Mart 2022 Salı 22:36
  • ‘Bergen’, ‘Batman’i solladı08 Mart 2022 Salı 18:15
  • Karikatürist Cemal Tunceri’ye “Uluslararası Barış Elçisi” sertifikası verildi08 Mart 2022 Salı 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti