Survivor'da Sergen Yalçın Sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin Yolunu Tuttu

Bu sene 27-28 Mart'ta yayınlanacak Survivor birleşme partisinde Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın, jüri koltuğuna oturacak.

Beşiktaş ile yolları ayıran teknik direktör Sergen Yalçın bir süredir gözlerden uzaktı. Deneyimli hoca, Acun Ilıcalı'nın yarışması Survivor'da jüri üyeliği yapmak için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

JÜRİ KOLTUĞUNA OTURACAK

Sergen Yalçın, TV8'de yayınlanacak Survivor birleşme partisindeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda oturacak. Survivor ekibinde yer alan doktor Serhad Ömercikoğlu Dominik'te Sergen Yalçın ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SIFIR ÇEKTİ

Beşikaş'a geçen sezon çifte kupa kazandıran teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon üst üste alınan başarısız sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde puan alınmasının ardından görevden ayrılmıştı. Deneyimli hocanın yönetiminde 83 maça çıkan siyah-beyazlılar, 47 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı.