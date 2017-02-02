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Survivor'da Serhat Akın diskalifiye olabilir!''

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Survivor'da Serhat Akın diskalifiye olabilir!''
'Survivor Panorama' programına konuk olan Ümit Karan, kendisi gibi eski futbolcu olan Serhat Akın hakkında çarpıcı bir yorum yaptı.

Ünlüler takımında mücadele eden arkadaşı için 'diskalifiye' tehlikesine vurgu yapan Karan, "Serhat beni çok şaşırttı. Aslında böyle bir çocuk değildi. Serhat'ta büyük bir değişiklik var.

Bu kadar agresif olmaya gerek yok. Böyle devam ederse çok erken gider ya da diskalifiye olabilir.

Hem takım arkadaşlarına hem de rakip takıma karşı agresifliği var. Her oyunu kazanacaksın diye bir kaide yok. Sakin ol, sessiz ol, takımı yönetmeye çalış" ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcu, "Onda şu anda abartı hırs var. Arkadaşım olduğu için bunu söylerken üzülüyorum, ama gerçekleri konuşmak durumundayım. Niye bu kadar agresif olduğunu bilmiyorum" dedi. 

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