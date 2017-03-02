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Survivor’da şok iddia

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Survivor’da şok iddia
Survivor Panaroma" sunucusu Hakan Hatipoğlu şok bir iddia bulundu. Hatipoplu "İlhan Mansız, Adem Kılıççı ve Sema Apak yüzde 99 finalde olacak" dedi.

“Survivor”a iki kere yarışmacı olarak katılan ve şu an “Survivor Panaroma” adlı programda sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu Kıbrıs’ta gerçekleşecek büyük finale gideceğini düşündüğü 3 yarışmacıyı açıkladı.

“İLHAN MANSIZ’I ŞİMDİDEN YAZ FİNALE”

Hakan Hatipoğlu, “Yüzde yüz finalde olacak bir isim var. İlhan Mansız’ı şimdiden yaz finale. Bence son 5 için 3 ismi belli; İlhan Mansız, Adem Kılıççı ve Sema Apak. Yüzde 99 Kıbrıs’talar, bunlar banko. Zaten bunların olmaması Survivor’ın doğasına aykırı. Adem vicdani ve duygusal tarafıyla, biraz da performansıyla hak ediyor. İlhan Mansız liderliği ve karizmasıyla hak ediyor. Sema da gerçekten performansıyla Survivor finaline yakışıyorlar” ifadelerini kullandı.

“HAYRETLE İZLEYECEĞİZ”

Survivor’ın eski yarışmacısı, “Bu üç isim de Survivor olmaları için bir parça eksik var. Mesela Adem de performans eksik. İlhan Mansız da sinirlendiğinde kötü duruyor. Bunu yenerse ‘Gözü kapalı final koltuğunda’ derim. Sinirini azaltması lazım. Sema ise kesinlikle ada hayatı olarak Nagihan’ın önünde, ama parkurda Nagihan’ın gerisinde. Sema finale kadar gidecek ama bu yolda çok lastik patlatacak. Hepimiz de hayretle izleyeceğiz” şeklinde konuştu.

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