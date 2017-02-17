Survivor'da son dakika!

Survivor'ın 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Gönüllüler ve Ünlüler yemek ödülü için karşı karşıya gelirken adada şoke eden bir son dakika gelişmesi yaşanıyor.

Survivor 2017'nin merakla beklanan 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için kum parkurda basket atmaya çalışacaklar. Bir hayli çekişmeli geçmesi beklenen yemek ödülünü bakalım hangi taraf kazanacak?

GÖKHAN DUYGULANDI

Adadaki en yakın arkadaşı Yiğit'in elenmesi Gökhan'ı derinden etkiliyor. Kamera karşısına geçen Gökhan, Yiğit hakkında cümle kurarken duygu dolu anlar yaşıyor.

SURVIVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. Acun Ilıcalı,Ünlüler ve Gönüllüleri acil durum toplantısına çağırıp kötü bir haber veriyor. Acun çok önemli bir şey olduğunu belirterek "Şu anda yarışmada bir yarışmacımız eksik. Kuzey Kıbrıs'taki büyük finalin önemli adaylarından biriydi. Ve o artık Survivor'da olamayacak!" diyerek bir yarışmacının adaya veda ettiğini açıklıyor.

AKILLARA İKİ İSİM GELDİ

Ünlü sunucunun bu açıklamasının ardından akıllara iki isim geldi. Biri sakatlığından dolayı Serhat; diğeri ise açlıktan ve yaptığı tartışmalı hareketlerden dolayı birçok kez uyarı alan Eser!