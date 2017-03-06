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Survivor’da ünlüler kayırılıyor mu?

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Survivor’da ünlüler kayırılıyor mu?
Survivor son bölümde ünlüler ile gönüllüler kozlarını dokunulmazlık oyununda paylaştılar. Sosyal medyada ünlülerin oldukça sert mücadele ettiği ve oyun kurallarının dışına çıktıkları tartışılıyor.

TV8 ‘in popüler yarışma programı Survivor’ın son bölümünde ünlüler ile gönüllüler dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Oyunu izleyenler sosyal medyada ünlülerin oyun sırasındaki sertliklerine göz yumulduğunu konuşuyor.

ÜNLÜLER KURALLARI ESNETTİ Mİ?

Survivor son bölümde oynanan oyunda amaç rakibi yastıkla iterek platformdan suya düşürmekti. Kurallar gereği yarışmacıların ellerindeki yastıklar dışında bedenlerini, uzuvlarını kullanmamaları gerekiyordu. Ancak sosyal medyada yorum yapan yarışmanın müdavimleri ünlülerin sert mücadele ettiğini ve bedenlerini kullanarak kuralları ihlal ettiklerini iddia ettiler. Bu kural ihlaline uyarı gelmemesi de eleştirildi.

Oyunda özellikle 4 karşılaşmada yaşananlar dikkat çekti. Ogeday ile Adem’in karşılaşmasında Ogeday’ın bir aşamada elindeki yastığın aşağıda kaldığı vücudunu kullandığı görülüyor. Sema ile Burçak arasındaki mücadelede de Burçak’ın dengesi bozulduktan sonra Sema yastığıyla değil koluyla itip Burçak’ı suya düşürmüş.

İLHAN MANSIZ’A UYARI GELMEDİ

İlhan Mansız ile Ogeday arasındaki mücadele de ikili birbirlerine hızla atıldıklarında İlhan Mansız’ın kafası Ogeday’ın yüzüne geliyor. Bu durum için herhangi bir uyarı gelmedi ve yarışmacılar kendileri durdular. Acun sadece kafaların geride tutulmasını söyledi. Sema ile Berna’nın mücadelesinde de Sema, Burçak ile olduğu gibi son dokunuşu yastığı ile değil vücudu ile yaptı.

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