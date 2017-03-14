Survivor’dan diskalifiye edilmişti

Bundan üç yıl önce yayınlanan Survivor yarışmasının kadrosunda olan Berna Canbeldek, cesur pozlarıyla sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden oldu.

2014 Survivor kadrosunda olan ve takım arkadaşı Sahra Işık’a fiziksel temasta bulunduğu için diskalifiye edilen Berna Canbeldek, yarışmadan çıkarıldıktan bir süre sonra oyunculuk için kollarını sıvamıştı.

Adını duyuracak bir proje bulamayan Canbeldek, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile kendisinden söz ettiriyor.

Küçük yaşlardan beri dansla ilgilenen 1989 doğumlu Canbeldek, cesur pozlarını takipçileriyle paylaştı.112 bin takipçisi olan genç kadına övgüler yağarken düzgün fiziğiyle de beğeni topladı.