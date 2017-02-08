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Survivor'dan Elenen Seda Demir: İlhan Mansız'a Aşıktım

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Survivor'dan Elenen Seda Demir: İlhan Mansız'a Aşıktım
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'a ilk veda eden isim olan Seda Demir, adada tartışma yaşadığı isimlerden biri olan İlhan Mansız'la ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Survivor 2017' yarışmasına ilk veda eden isim olan oyuncu Seda Demir, aynı takımda yer aldığı eski milli futbolcu  İlhan Mansız hakkında flaş bir itirafta bulundu.

"BEN 18 YAŞINDA İLHAN'A AŞIKTIM"

İlhan Mansız'la yaşadığı tartışmalar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Seda Demir, "İlhan'la tartıştık, o beni mahvetti. Daha sonra benden özür diledi, ama özürünü kimse duymadı. Orada hatalı olan kendisiydi. Onun bir popülaritesi var. Hepimizin sevdiği bir futbolcuydu. Ben 18 yaşında İlhan'a aşıktım" ifadelerini kullandı.

"İLK GÜNDEN TARTIŞMA ÇIKARDIĞI İÇİN..."

"Gençliğinde aşık olduğunu ona söyledin mi?" sorusuna ise "Söyleyemedim. İlk günden tartışma çıkardığı için vazgeçtim. Çünkü kırıldım" yanıtını verdi.

SERHAT AKIN'A DA KIRGIN

Survivor'dan elenen Seda Demir,  İlhan Mansız'ın yanı sıra bir diğer eski futbolcu  Serhat Akın'a da çok kırgın olduğunu açıkladı.

 

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