Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı, dün Instagram sayfası üzerinden yarışmacılarla sohbet etti. Barış, Berkan, Cemal Can, Nisa, Evrim, Yasin, Sercan, Elif ve Ardahan'a tek tek 'Survivor'dan sonra ne yapacaksınız?' diye soran ünlü sunucu zaman zaman gülme krizine girdi. İşte Survivor 2020 yarışmacılarının planları:

Acun Ilıcalı, dün Instagram sayfası üzerinden Survivor 2020 yarışmacılarına "Survivor'dan sonra ne yapacaksınız?" diye sordu. Kimi planlarını anlattı kimi durum analizi yaptı.