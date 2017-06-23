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Survivor'ın KKTC'deki finalinde şampiyon belli oldu

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Survivor'ın KKTC'deki finalinde şampiyon belli oldu
Survivor 2017'nin şampiyonu ülkemizde gerçekleşen büyük finalle belli oldu.

“Survivor kim şampiyon oldu?” sorusunun cevabı dün gece belli oldu. Tüm yarışmacıların katılımı ile KKTC’de  gerçekleşen büyük finalde Adem ve Ogeday ipi göğüslemek için yarıştı.

SMS oylaması sonucu Survior 2017’nin şampiyonu Ogeday oldu.

DÜN NE OLMUŞTU

Kıbrıs öncesi gerçekleştirilen Dominik’teki son oyunda başarılı olan Ogeday ve Serhat çeyrek finali garantileyen ilk isimler olmuştu. Adem ile Sema Apak arasında yapılan oylamada Sema’dan daha fazla oy alan Adem, rakibini elemeyi başararak yarı finale yükselmeyi garantileyen kişi oldu. Yarı finalde ise Adem, Ogeday ve Serhat bu kez üçlü konseye çıktı. En az oy alan kişinin final şansını yitireceği bölümde kazananlar sırasız olarak Adem ve Ogeday olurken Serhat liderliğe bir adım kala programa veda eden kişi oldu.

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