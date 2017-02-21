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Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu kim kazandı?

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Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2017'nin beşinci haftasında, Survivor'da kim elendi? sorusunun cevap bulacağı son gün öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunları için karşı karşıya geldi.

Survivor'ın son bölümünde yatak ödül oyununu ünlüler takımı sembol ödül oyununu ise Volkan kazandı. Survivor'da yarın oynanacak ödül oyunları sonrası veda konseyi yapılacak. Elemeye kalan Çılgın Sedat, Sabriye, Berna ve Şahika'dan en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek

Survivor'da nefesler tutuldu veda konseyi bekleniyor. Son bölümde ünlüler takımı ile gönüllüller takımı yatak ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

İki takım arasındaki bir hafta boyunca yatakta uyuma ödül oyununu ünlüler takımı kazandı.

Sembol ödül oyununun galibi ise gönüllüler takımından Volkan oldu. Böylece gönüllüer sigara böreği yemeye hak kazandı.

Survivor'da bu akşam veda konseyi öncesi ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyunlarında karşı karşıya gelecek ve ardından elemeye geçilecek.

Çılgın Sedat, Sabriye, Berna ve Şahika'dan en az SMS oyunu alan Survivor'dan elenecek.

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