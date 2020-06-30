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Süs havuzunda boğulan iki yaşındaki oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sığınmacı derneğinin kapısında bekledi

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Süs havuzunda boğulan iki yaşındaki oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sığınmacı derneğinin kapısında bekledi
Süs havuzunda boğulan iki yaşındaki oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sığınmacı derneğinin kapısında bekledi

Bursa’da süs havuzunda boğulan Osama Muhammet’in (2) cansız bedenini teslim alan Muhammet Salih (29), oğlunun vücudundaki otopsi izlerini görünce organlarının çalındığını zannetti. Oğlunun cesediyle Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’ne giderek kaldırımda yaklaşık iki saat oturan Salih, polis ekiplerince güçlükle ikna edildi.

Muhammet Salih’in oğlu Osama Muhammet, 22 Haziran günü evlerinin yakınında bulunan süs havuzunda serinlerken boğuldu. Cumhuriyet savcısı, küçük çocuğun ölümünü şüpheli bularak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi. Osama Muhammet’in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu’na getirilerek otopsi yapıldı. Otopside küçük çocuğun boğularak öldüğü saptanırken, ölümünde şüphe olmadığı belirtildi. Osama Muhammet’in cenazesi, 24 Haziran’da defin işlemleri için babası Muhammet Salih’e teslim edildi.

Organları çalındı sandı

Salih, oğlunun cansız bedeninin üzerinde otopsi izlerini görünce iç organlarının çalındığını düşünerek cesedi kucağına alıp merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi’nde bulunan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’ne gitti. Görevliler durumu polis ekiplerine haber verildi.

Gelen polis ekipleri, tercüman aracılığı ile Salih ile konuştu. Durumu öğrenen polis ekipleri,  Salih’e, oğlunun cesedinin üzerinde bulunan izlerin otopsiden kaynaklı normal bir durum olduğunu anlattı.

Derneğin kapısının önünde kucağında çocuğunun cesediyle oturan Salih’i polis ikna edemedi. Yakınlarının da devreye girmesiyle birlikte oğlunun cesedindeki kesiklerin otopsiden kaynaklı normal bir durum olduğuna ikna olan Salih, defin işlemleri için dernekten ayrılarak, mezarlıklar müdürlüğüne gitti. Muhammet, Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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