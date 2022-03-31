Şuşa '2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edildi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda, Azerbaycan'ın Şuşa kenti "2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildi.

"2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" Bursa'da bir otelde düzenlenen toplantının sonuç bildirgesi, kapanış oturumunda açıklandı.

TÜRKSOY mevzuatında yapılması önerilen düzenlemelerin, yeni seçilen genel sekreter döneminde yürütülecek çalışmaların ardından değerlendirilmek üzere sonraki toplantılara bırakıldığı belirtilen bildirgede, Azerbaycan Kültür Bakanlığının önerisi ve Daimi Konsey üyelerinin onayı ile tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Azerbaycan'ın Şuşa şehrinin 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiği bildirildi.

Bildirgede ayrıca, TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevine, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığının teklifi üzerine Sultanbai Raev'in 2022-2025 dönemi için oy birliği ile seçildiği duyuruldu.

"2022 yılının bizler için son derece önemli bir yıl olacağını düşünüyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konukları Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Ersoy, "Hem Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış törenlerini hem de nevruzu eş zamanlı olarak büyük bir coşkuyla dün akşam gerçekleştirdik. Tüm yılı kapsayacak etkinliklerin en az bu kutlamalar kadar başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Aynı zamanda 2022 yılının bizler için son derece önemli bir yıl olacağını düşünüyorum." dedi.

Ersoy, COVID-19 pandemisinin sonlanacağını düşündükleri 2022'de atacakları adımların da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini 4 dönemdir sürdüren Düsen Kaseinov'a teşekkür eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Görevini hakkıyla yerine getiren Sayın Kaseinov'a, bugüne kadar TÜRKSOY bünyesinde Türk kültür ve sanatının anlaşılmasında, korunmasında, dünyaya tanıtılmasında gösterdiği özveriye ve kardeş ülkelerimiz arasında var olan dostluk ilişkilerinin geliştirilmesinde sağladığı büyük katkılardan ötürü teşekkür ediyorum.

Yeni Genel Sekreter Sayın Raev'e görevinde bir kez daha başarılar diliyor, ülkemizin ev sahibi olarak tüm çalışmalarında destekçisi olacağını bir kez daha ifade ediyorum. Bu toplantının dost ülkeler arasında verimli sonuçlar doğurduğuna içtenlikle inanıyorum. Gelecek sene de Türk Dünyası Kültür Başkenti olacak Azerbaycan Şuşa kentinde buluşmak üzere ilginiz ve katılımınız için teşekkür ediyorum."

Daimi Konsey ülkelerinin temsilcileri, görevi devreden Kaseinov'a hediyeler verdi.