 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.282
  • Altın 142,952
  • Dolar 3,6100
  • Euro 3,8953
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

‘Susam Sokağı’na otizmli karakter geldi

»
‘Susam Sokağı’na otizmli karakter geldi
Uzun yıllardır yayınlanan çocuk dizisi ‘Susam Sokağı’na otizmli bir karakter eklendi.

Turuncu saçlı küçük kız çocuğu Julia, şarkı söylemeyi seviyor ve birçok şarkının sözlerini ezbere biliyor.

Julia karakterinin diziye eklenmesinin sebebi ise otizmin ne olduğunun genç izleyicilere anlatılması ve bu konuda farkındalık yaratılması.

Dizinin karakterlerinden Minik Kuş, Julia’yı görmezden geliyor. Diğer kuklalar ise Julia için “Sadece bazı şeyleri farklı yapıyor” ifadelerini kullanıyor.

Julia, nisan ayında diziye katılacak.

susam.jpg

1969’da yayınlanmaya başlayan ‘Susam Sokağı’ boşanma, engellilik, ırk ve sağlığın yanısıra çocuklara okuma yazma, sayma ve renkleri öğrenme konusundaki eğitici rolüyle de biliniyor. Dizi yaklaşık 150 ülkede yayınlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gerçekten İşe Yarayan Anneanne Yöntemi 9 Tedavi21 Mart 2017 Salı 10:26
  • Eser West, Adem Kılıç hakkında konuştu21 Mart 2017 Salı 09:13
  • Survivor'da elemeye kim kaldı?21 Mart 2017 Salı 09:09
  • Timsaha tecavüz etti!21 Mart 2017 Salı 08:55
  • Alzheimer'lı Kadın ile Köpek Yavrusunun Kalbe Dokunan Hikayesi20 Mart 2017 Pazartesi 19:00
  • Tam 21 kg Kılıç Balığı!20 Mart 2017 Pazartesi 17:01
  • Eva Mendes’ten yeni koleksiyon20 Mart 2017 Pazartesi 16:30
  • Sabah hazırlanmanızı hızlandıracak 15 pratik bilgi20 Mart 2017 Pazartesi 15:59
  • Kıvırcık saçı şekillendirme yöntemleri20 Mart 2017 Pazartesi 15:56
  • Dünyanın en iyi 7 güzellik sırrı20 Mart 2017 Pazartesi 15:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti