‘Susam Sokağı’na otizmli karakter geldi

Uzun yıllardır yayınlanan çocuk dizisi ‘Susam Sokağı’na otizmli bir karakter eklendi.

Turuncu saçlı küçük kız çocuğu Julia, şarkı söylemeyi seviyor ve birçok şarkının sözlerini ezbere biliyor.

Julia karakterinin diziye eklenmesinin sebebi ise otizmin ne olduğunun genç izleyicilere anlatılması ve bu konuda farkındalık yaratılması.

Dizinin karakterlerinden Minik Kuş, Julia’yı görmezden geliyor. Diğer kuklalar ise Julia için “Sadece bazı şeyleri farklı yapıyor” ifadelerini kullanıyor.

Julia, nisan ayında diziye katılacak.

1969’da yayınlanmaya başlayan ‘Susam Sokağı’ boşanma, engellilik, ırk ve sağlığın yanısıra çocuklara okuma yazma, sayma ve renkleri öğrenme konusundaki eğitici rolüyle de biliniyor. Dizi yaklaşık 150 ülkede yayınlanıyor.