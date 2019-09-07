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'Susamam' 24 saat içinde 10 milyona yakın izlendi

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Yaklaşık 20 sanatçının kolektif olarak seslendirdiği ve büyük ilgi gören 'Susamam' klibi 24 saat içinde 10 milyona yakın izlendi.
'Susamam' 24 saat içinde 10 milyona yakın izlendi

Şanışer'in Susamam ve Ezhel'in Olay şarkısı sosyal medyada dünün en çok konuşulan konusu olurken, Türkiye'de dün yayımlanan ve büyük ilgi gören #Susamam klibi 24 saat içinde 10 milyona yakın izlendi.

“Susamam”da Fuat, Ados, Şanışer, Hayki, Server Uraz, Beta, Tahribad-i İsyan, Sokrat St, Ozbi, Deniz Tekin, Sehabe-Yeis Sensura, Aspova, Defkhan, Aga B, Mirac, Kamufle yer alıyor.

Rap sanatçısı Şanışer'in YouTube sayfasından paylaşılan ve kendisiyle birlikte 17 farklı sanatçının kolektif olarak seslendirdiği #Susamam, Türkiye'de tartışılan gündemlerden doğa, adalet, eğitim, kadına şiddet, hayvan hakları gibi konuları çeşitli etiketlerle farklı bölümlerde işliyor. Her bölüm farklı bir sanatçının sesiyle ele alınıyor. Rap müzisyeni Fuat'ı, #Doğa bölümünde dinlerken, Deniz Tekin gitarıyla #KadınHakları etketinde karşımıza çıkıyor. YouTube'a dün yüklenen klibin izlenme sayısı 24 saat içinde 10 milyona yaklaştı.

Youtube'da trend listesinde en üst sıralara yükselen Ezhel'in Olay şarkısı, klibindeki görüntüler nedeniyle Youtube tarafından yaş kısıtlaması getirilmesi sonrası aşağı sıralara düştü.

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