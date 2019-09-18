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Süslü Kadınlar Bisiklet Turu pazar günü yapılacak

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Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun Kuzey Kıbrıs ayağı, 22 Eylül Pazar günü saat 17:00’de Çağlayan Parkı’nda başlayacak.
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu pazar günü yapılacak

Süslü kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılından beri her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Gününde yapılan, İzmir merkezli başlayıp, dünyanın bir çok şehrine yayılan vie farkındalık etkinliği olarak biliniyor.

Tur, herhangi bir kuruluş, kurum, parti, şirket tarafından değil, bağımsız kadınlar tarafından gönüllü olarak organize ediliyor.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun amacıysa, daha çok kadını bisiklet sürmeye özendirmek aynı zamanda bisiklet kullanıcıları için güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep etmek ve çevreci bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştımak.

Etkinlik, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılıyor ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından da destekleniyor.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun KKTC ayağı, bu yıl dördünücü kez düzenlenecek.  22 Eylül Pazar günü saat 17:00'de Lefkoşa Çağlayan Parkı'ndan başlacak tur, aynı yerde sona erecek. Yaklaşık 1 saat süren tur sonunda müzik eşliğinde eğleniiecek ve etkinlik sona erecek.

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