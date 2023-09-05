“Susmuyoruz, İmzalıyoruz!” kampanyasında 87 imza

Basın-Sen Başkanı, Gazeteci Ali Kişmir’in yazmış olduğu yazıya karşı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın şikâyeti üzerine açılan ve Kişmir’in 10 yıla kadar hapsinin istendiği davaya karşı imza “Susmuyoruz, İmzalıyoruz!” kampanyası başlatıldı.

SUSMUYORUZ, İMZALIYORUZ!

Kıbrıslı Türkler yüz yılı aşkın bir süredir toplumsal kimliğine ve siyasal iradesine sahip çıkma mücadelesi vermektedir. Bu süreç boyunca Britanya Sömürge İdaresi'nin, Elen şovenizminin, BEY Yönetimi'nin, gelmiş geçmiş Türkiye hükümetlerinin ve onların işbirlikçilerinin baskısını yaşamıştır. Bugün de AKP-MHP iktidarı ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki işbirlikçileri toplumsal hayatımızı dizayn etmeye ve siyasi irademize saldırmaya devam etmektedir. Bu saldırılara eklenen en son halkalardan biri ise, Ali Kişmir’in üç yıl önce yazıp kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıya karşı açılan ve “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle Kişmir’in 10 yıla kadar hapsi istenen davadır. Halkımızın iradesine, söz söyleme özgürlüğüne, kendi çıkarları doğrultusunda yaşama isteğine yönelik saygısızca saldırıları kabul etmiyoruz ve Ali Kişmir’in yazısına “üslup” adı altında açılan davanın amacının da hepimizi susturmak olduğunu biliyoruz. Susmuyoruz! Susmuyoruz ve Ali Kişmir’in yazısının altına bir imza da biz koyuyoruz!

İmzacılar:

1 Abdullah Özdoğan (Güç-Sen Başkanı)

2 Abdülkadir Sidal (Gazeteci)

3 Acar Akalın

4 Ali Baturay (Gazeteci)

5 Ali Osman Tabak (Gazeteci)

6 Ali Şahin (Güç-Sen Genel Sekreteri)

7 Aral Moral (Yazar)

8 Aslı Murat (Avukat)

9 Ayşemden Akın (Gazeteci/Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni)

10 Başaran Düzgün (Havadis Medya Grbubu)

11 Celal Özkızan (Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri)

12 Cenk Gürçağ

13 Cenk Mutluyakalı (Gazeteci)

14 Çağdaş Öğüç (Akademisyen)

15 Dr. Çağrı Cemaller

16 Damla Dabis (Program Yapımcı ve Sunucusu)

17 Derya Beyatlı (İnsan Hakları Platformu Direktörü)

18 Devrim Barçın (CTP Lefkoşa Milletvekili)

19 Doğuş Derya (CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı)

20 Emin Çizenel (Sanatçı)

21 Erdinç Selasiye (Çağ-Sen)

22 Erol Refikoğlu (Tiyatro Sanatçısı)

23 Dr. Erol Şeherlioğlu (TIP-İŞ Eski Başkanı)

24 Evrim Kamalı (Gazeteci)

25 Faize Özdemirciler (Şair)

26 Fatma Kişmir (Basın Emekçisi)

27 Feriha Altıok (Şair)

28 Filiz Uzun (Öğretmen Hemşire)

29 Gazi Gök (BY Örgütlenme Sekreteri)

30 Dr. Gülsen Bozkurt

31 Hakan Çoban (Siyasi Danışman)

32 Halil Sadrazam (Emekli Albay)

33 Hasan Kahvecioğlu (Gazeteci)

34 Hasan Ulaş Altıok (Akademisyen)

35 İsmail Işılsoy (Tiyatro Sanatçısı)

36 İzel Seylani (Tiyatro Sanatçısı)

37 Kani Kanol (Halkbilim Araştırmacısı)

38 Kazım Denizci (Gazeteci)

39 Kazım Öngen (KSP Siyasi Büro Üyesi)

40 Kerim Belet (Fotoğrafçı)

41 Mahmut Anayasa (Özgür Gazete Köşe Yazarı)

42 Mehmet Birinci (KSP Genel Sekreteri)

43 Mehmet Levent (Şair)

44 Meltem Sakin (Haber Spikeri)

45 Meral Akıncı (KAYAD Başkanı)

46 Merter Refikoğlu (Şehir Plancısı)

47 Mertkan Hamit (Ekonomist)

48 Mete Hatay (Araştırmacı Yazar)

49 Mine Atlı (Avukat)

50 Muhittin Yangın (Müzisyen/ Program Yapımcısı)

51 Murat Kanatlı (YKP Genel Sekreteri)

52 Mustafa Akıncı

53 Mustafa Batak (Baraka Kültür Merkezi Başkanı)

54 Vet. Hek. Mustafa Erk (Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı)

55 Mustafa Keleşzade (Kitapçı)

56 Mustafa Onurer (KSP Üyesi)

57 Münür Rahvancıoğlu (BY Genel Sekreter Yardımcısı)

58 Nahide Merlen (Kitapçı)

59 Dr. Nesil Bayraktar

60 Nevzat Özkunt (TDP Genel Başkan Yardımcısı)

61 Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek (Avrupa Parlamentosu Milletvekili)

62 Dr. Okan Dağlı

63 Orhan Erönen (İşletmeci)

64 Orkun Bozkurt (Yazar/Şair)

65 Osman Zorba (KSP Siyasi Büro Üyesi)

66 Pınar Barut (Gazeteci)

67 Salih Erşangil (HakSen Başkanı)

68 Salim Piyale (İnşaat Mühendisi)

69 Sami Özuslu (Gazeteci/CTP Lefkoşa Milletvekili)

70 Senih Çavuşoğlu

71 Sevcan Çerkez (Heykel Sanatçısı)

72 Simge Çerkezoğlu (Gazeteci)

73 Şener Elcil (KTÖS Eski Genel Sekreteri)

74 Şener Levent (Gazeteci)

75 Tahir Gökçebel

76 Tahsin Oygar (Baraka Aktivisti/ Müzisyen)

77 Tevfik Aytekin (Otelci)

78 Doç. Dr. Umut Bozkurt

79 Umut Ersoy (Tiyatro Emekçisi/ BY Parti Meclisi Üyesi)

80 Ümit İnatçı (Ressam)

81 Ürün Solyalı (CTP Milletvekili)

82 Yaşar Çıldır (KSP MK Üyesi)

83 Yaşar Ersoy (Tiyatro Sanatçısı)

84 Yıltan Taşçı (Sanatçı/Öğretmen)

85 Yusuf Nidai (Sanatçı/Turist Rehberi)

86 Zehra Cengiz (KSP MK Üyesi)

87 Zeki Erkut (Yazar)