  • BIST 1.446
  • Altın 524,428
  • Dolar 8,6261
  • Euro 10,5065
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle çiftinin kızları dünyaya geldi

» »
Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle çiftinin Lilibet "Lili" Diana adını verdikleri kızları dünyaya geldi.
Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle çiftinin kızları dünyaya geldi

Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle çiftinin Lilibet "Lili" Diana adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Mayıs 2019'da doğan oğulları Archie Mountbatten-Windsor'un ardından Harry-Meghan çiftinin ikinci çocukları, ABD'nin California eyaletinde dünyaya gözlerini açtı.

İngiliz tahtının sekizinci sıradaki varisi olan Lilibet "Lili" Diana'nın fotoğrafı paylaşılmazken kraliyet ailesinden de doğumla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Harry ve Meghan, Ocak 2020’de kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için Güney California’ya taşınmıştı.

Mart ayında Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadesini kullanmıştı.

Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BBC, Prenses Diana röportajı için özür diledi21 Mayıs 2021 Cuma 16:14
  • Prens William ve Prens Harry, BBC'yi "Anneleri Prenses Diana'nın Ölümüne Katkı Yapmak"la Suçladı21 Mayıs 2021 Cuma 09:57
  • İngiltere’de Enflasyon Nisan Ayında Beklentilerin Üzerinde Arttı19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:29
  • Suriye’den kaçıp cebinde 12 sterlinle geldiği Londra’da kendi mekanını açtı17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:25
  • İngiltere Başbakanı Johnson'dan koronavirüsün Hindistan varyantı hakkında kritik açıklama!16 Mayıs 2021 Pazar 08:56
  • Londra'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüdü16 Mayıs 2021 Pazar 08:24
  • İngiletereli Rumlardan Boris Johnson'a Nüfuzunu Kullan Çağrısı15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:12
  • Haringey'de Kıbrıslı Türk Meclis üyesi Peray Ahmet, Meclis Başkanlığı’na Seçildi12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:20
  • İskoçya'da pandemi sonrası bağımsızlık için referandum sözü10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:08
  • İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames nehrine giren bir balina için kurtarma operasyonu yapıldı OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> https://www.kibrisgazetesi.com/dunya/ingiltere-nin-baskenti-londra-daki-thames-nehr10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti