‘Susuz’ çamaşır makinesi geliyor!

Güney Koreli elektronik devi LG, su yerine karbondioksit kullanarak yıkama yapabilen bir çamaşır makinesi geliştirmek için kolları sıvadı.

Bu girişim, sıkı güvenlik düzenlemeleri nedeniyle yasaklanmıştı. Ancak bakanlık, geçen haftalarda bu yasağı kaldırarak susuz çamaşır makinesinin önünü açtı.

Susuz çamaşır makinesi, karbondioksiti soğutup sıkıştırıyor ve onu gaz halinden sıvı haline getirerek su yerine kullanıyor.

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra çamaşır makinesi sıvılaştırılmış karbondioksiti tekrar gaza çeviriyor ve bir sonraki yıkamada tekrar kullanıyor.

Bu teknoloji su, deterjan veya başka bir madde kullanmadan, sadece karbondioksitle kirleri temizleyebilir. Makine, su ve gaz tahliyesi yapmadığı için çevre dostu bir nitelik de taşıyor.

Şirket, makineyi geliştirdikten sonra deneme amaçlı iki yıl çalıştırmayı planlıyor. Bu süre boyunca makinede herhangi bir problem tespit edilmezse de satışa sunulması planlanıyor.